華航首架787明年3月有望交機 最快6月飛東京、曼谷

華航採購的24架波音787，2026至2028年陸續交機。華航機隊示意圖。（記者蔡昀容攝）

華航採購的24架波音787，明年（2026）至2028年陸續交機。總經理陳漢銘表示，第1架預計明年3月交機，6月有望上線服務，明年交機數量樂觀預估可達4至5架；787新機未來規劃派飛區域、紐澳、長程航線，可能以曼谷、東京等較大區域航線為優先。

全球航空業受供應鏈及缺工影響，飛機交機延遲，各家航空公司搶飛機。華航採購的18架波音787-9客機及6架大運量787-10客機，預計2026至2028年逐步交機，未來規劃派飛區域、紐澳及長程航線。

華航總經理陳漢銘表示，首架交機時間原估明年第4季，華航前後派了2組人員至波音，有望提前至明年3月；交機之後，大約需要3個月時間進行階段性認證，樂觀來看，有望在6月投入運能。

陳漢銘分析，787可能首先派遣執飛區域航線，例如曼谷或東京等較大航線，希望藉由航機汰舊換新，帶來更優異的服務品質及需求。日本是熱門航線，曼谷市場也被看好，尤其是經台灣接轉北美的轉機市場。

「明年是華航非常精彩的一年。」陳漢銘表示，客機方面，明年樂觀預估787可交機4至5架，並引進2架A321neo；華航也積極在市場搜尋空中巴士A350-900，可能再有2至3架投入運能。

貨運方面，陳漢銘指出，華航疫情期間表現優異，疫後也表現不俗，抓到市場脈絡，維持貨運暢旺；他個人也很重視貨運，會維持華航超前部署的優勢，貨機若能有新的777投入，將是一大助力，並將747-400F逐步汰舊置換。

至於未來航網規劃，陳漢銘表示，董事長高星潢方向明確，新航點開闢之餘，既有航點也要加密，例如東京、倫敦、布拉格增班，清邁從每週5班增密至每週7班（每天1班），紐約目標明年第2季前從每週4班增密至每週7班；其他歐洲線也在考慮增班。

另外，華航9月開放加價選團體機位服務。陳漢銘說，過去團體機位無法選位，不過旅行業者反映，團體旅客有朝向精緻化、小旅行團發展趨勢，因此產生選位需求；華航克服系統技術問題，開放團體客個別付費選位。

