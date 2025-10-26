為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    職業5段盧鈺樺到嘉市為「福源肉粽盃圍棋賽」選手加油打氣

    2025/10/26 14:00 記者丁偉杰／嘉義報導
    「第9屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天登場，吸引全國各地近800名圍棋愛好者參加。（張偉政提供）

    「第9屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天登場，吸引全國各地近800名圍棋愛好者參加。（張偉政提供）

    為推動圍棋運動風氣，嘉義市體育總會圍棋委員會辦理「福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今年邁入第9年，賽事今天在輔仁中學盛大登場，吸引全國各地近800名圍棋愛好者參加，最年長77歲，最年幼僅6歲；台灣女子職業圍棋最強的五段棋手盧鈺樺也到場為參賽選手加油打氣。

    嘉義市長黃敏惠、市議長陳姿妏、多位市議員及九華山地藏庵董事長蔡爾健、輔仁中學校長李國榮等人出席賽事開幕活動，台灣女子職業圍棋最強者五段棋手盧鈺樺到場時，受到熱情歡迎，不少人要求合照。

    嘉市體育總會圍棋委員會主委張偉政表示，福源肉粽盃全國圍棋公開賽已連續舉辦9屆，使嘉市成為全國棋壇的重要據點，他特別感謝福源肉粽創辦人黃若瑩及會長林博閎長年致力於兒童圍棋教育推廣，為台灣圍棋扎根奉獻心力。

    賽事吸引全國各地近800名圍棋愛好者參加，年齡層橫跨老中青幼，最年長選手為77歲來自台南的五段棋手李國文，最年幼參賽者僅6歲。

    比賽採瑞士制進行，歷經多輪激戰，現場氣氛緊張熱烈；選手落子之間皆蘊含深思與謀略，充分展現圍棋「簡潔而變化萬千」的魅力，更能以棋會友促進交流。

    台灣女子職業圍棋最強的五段棋手盧鈺樺（右）到場為參賽選手加油打氣。（張偉政提供）

    台灣女子職業圍棋最強的五段棋手盧鈺樺（右）到場為參賽選手加油打氣。（張偉政提供）

    「福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今年邁入第9年，地方人士到場祝賀。（張偉政提供）

    「福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今年邁入第9年，地方人士到場祝賀。（張偉政提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播