鶼鰈情深！ 結縭73年形影不離 90歲妻子透露維持婚姻「4字」關鍵

李添財 、李許目莉夫妻倆結婚73年，成為表揚活動最大亮點。（記者李文德攝）

九九重陽節將到，雲林縣府今（26）日舉辦表揚大會，共有26位模範老人、19對鑽石婚夫妻接受表揚。其中年逾90歲的李添財、李許目莉，兩人結縭73年，至今如膠似漆，始終恩愛。李許目莉透露「理性溝通」是結縭長久最重要的關鍵。

縣府社會處表示，此次重陽敬老表揚，共表揚26位65歲以上模範老人、19對結婚滿60年以上的鑽石婚夫妻楷模，受獎者年紀均81.2歲。

表揚會中最大亮點，是口湖鄉梧南村的93歲李添財、90歲李許目莉夫妻倆。兒子、梧南村長李清南表示，小時候就常看到爸媽兩個形影不離，只要一人稍微走開，另一人就會問老伴去哪，要大家趕快找回來，可見兩人不能沒有彼此；兒媳楊秀戀表示，嫁來40年了都沒有看到夫妻兩人吵架，是值得效仿的好榜樣。

面對詢問如何維持良久的婚姻，李許目莉表示「並沒有什麼啦」，相處73年難免會有些許摩擦，但主要都是生活起居的瑣碎小事，凡是稍微轉念一下，秉持著「好好相處、理性溝通」，才是最重要的關鍵。

土庫鎮崙內里76歲的許擇和，是此次模範老人表揚名單之列，他投身社區營造18年之久，先後擔任社區發展協會理事長、總幹事到現今執行長一職，全靠自己滿腔為社區付出的熱血，甚至帶動社區媽媽、志工們一起做不黏牙花生糖，已成為社區協會特色招牌。他表示，只要還有體力就會做下去，讓社區越來越好。

縣長張麗善表示，10月14日前已陸續發展重陽敬老禮金，表達對長者敬意，也期盼表揚能夠獻給長者滿滿祝福。

雲林縣府26日舉辦重陽敬老表揚，26位模範老人、19對鑽石婚夫妻接受表揚。（記者李文德攝）

李添財 （前左起）、李許目莉夫妻倆結婚73年，太太透露婚姻維持長久關鍵在於「理性溝通」。（記者李文德攝）

