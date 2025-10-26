為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    被譏「看不到進去也沒有用」！視障者被羞辱 林保署道歉

    2025/10/26 13:59 記者蔡文居／台南報導
    林保署嘉義分署位於台南關子嶺的「台灣木材故事館」。（圖由連小姐提供）

    林保署嘉義分署位於台南關子嶺的「台灣木材故事館」。（圖由連小姐提供）

    台南市1名連姓視障朋友昨天帶著導盲犬到台南關子嶺的「台灣木材故事館」參觀，結果被志工以「妳都看不到了，進去也沒有用」為由拒絕，讓她感到很受傷。她說，她不是第1次被拒於門外，這次特別痛。這些話像刀子一樣鋒利，雖然最後她有進入館內，但心卻在滴血。

    台南市視障協會副理事長尹仲平今天向本報投訴，批評志工態度惡劣，根本是在侮辱人，對視障者等身心障礙人士毫無同理心，也不尊重人，令人氣憤。

    林保署嘉義分署表示，台灣木材故事館自開館以來，均備有友善環境服務身障人士，也有導盲犬入館專用備品。本次因現場服務志工未能瞭解相關規定措施與言語不當造成不愉快，深感抱歉，並已立即展開檢討，將強化志工教育訓練及服務態度。同時也與當事人聯繫致歉及說明精進措施，並邀請視障朋友們與導盲犬再次蒞臨，該館歡迎多元遊客蒞臨指教，讓我們一起把這裡成為真正友善、包容、充滿溫度的公共空間。

    連小姐表示，昨天她與助理到關子嶺「台灣木材故事館」參觀，在門口，1位志工攔住，以有點羞辱的語氣說，「妳都看不到了，進去也沒有用；我們也沒有可以解說的人員，妳就在外面等吧。狗狗也不能進去，因為裡面是木板，要脫鞋子」。

    她立刻打電話給導盲犬協會反映，後來導盲犬協會在電話中把事情處理好了。她忍不住哽咽著說，「妳們前面的志工不讓我進來，還說我看不到進來也沒用」、「你們志工的訓練不夠，你們不該這樣侮辱一位身障人士」她說，最後，志工們幫導盲犬穿上襪子，踏進館內，但她的心卻在滴血。

    連小姐說，看不見不是最可怕的事，可怕的是，有些人看得見，卻選擇不願意「看見」。視障者不是來「看」展覽，而是來「感受」生命。她的導盲犬，不只是狗，而是她走進世界的眼睛。

    連姓視障朋友帶著導盲犬參觀「台灣木材故事館」被拒，讓當事人感到很受傷。（圖由連小姐提供）

    連姓視障朋友帶著導盲犬參觀「台灣木材故事館」被拒，讓當事人感到很受傷。（圖由連小姐提供）

    台灣木材故事館其實備有「導盲犬專用襪套」，志工卻訓練不足拒絕視障人士和導盲犬參觀。（圖由連小姐提供）

    台灣木材故事館其實備有「導盲犬專用襪套」，志工卻訓練不足拒絕視障人士和導盲犬參觀。（圖由連小姐提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播