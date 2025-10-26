被譏「看不到進去也沒有用」！視障者被羞辱 林保署道歉

林保署嘉義分署位於台南關子嶺的「台灣木材故事館」。（圖由連小姐提供）

台南市1名連姓視障朋友昨天帶著導盲犬到台南關子嶺的「台灣木材故事館」參觀，結果被志工以「妳都看不到了，進去也沒有用」為由拒絕，讓她感到很受傷。她說，她不是第1次被拒於門外，這次特別痛。這些話像刀子一樣鋒利，雖然最後她有進入館內，但心卻在滴血。

台南市視障協會副理事長尹仲平今天向本報投訴，批評志工態度惡劣，根本是在侮辱人，對視障者等身心障礙人士毫無同理心，也不尊重人，令人氣憤。

林保署嘉義分署表示，台灣木材故事館自開館以來，均備有友善環境服務身障人士，也有導盲犬入館專用備品。本次因現場服務志工未能瞭解相關規定措施與言語不當造成不愉快，深感抱歉，並已立即展開檢討，將強化志工教育訓練及服務態度。同時也與當事人聯繫致歉及說明精進措施，並邀請視障朋友們與導盲犬再次蒞臨，該館歡迎多元遊客蒞臨指教，讓我們一起把這裡成為真正友善、包容、充滿溫度的公共空間。

連小姐表示，昨天她與助理到關子嶺「台灣木材故事館」參觀，在門口，1位志工攔住，以有點羞辱的語氣說，「妳都看不到了，進去也沒有用；我們也沒有可以解說的人員，妳就在外面等吧。狗狗也不能進去，因為裡面是木板，要脫鞋子」。

她立刻打電話給導盲犬協會反映，後來導盲犬協會在電話中把事情處理好了。她忍不住哽咽著說，「妳們前面的志工不讓我進來，還說我看不到進來也沒用」、「你們志工的訓練不夠，你們不該這樣侮辱一位身障人士」她說，最後，志工們幫導盲犬穿上襪子，踏進館內，但她的心卻在滴血。

連小姐說，看不見不是最可怕的事，可怕的是，有些人看得見，卻選擇不願意「看見」。視障者不是來「看」展覽，而是來「感受」生命。她的導盲犬，不只是狗，而是她走進世界的眼睛。

連姓視障朋友帶著導盲犬參觀「台灣木材故事館」被拒，讓當事人感到很受傷。（圖由連小姐提供）

台灣木材故事館其實備有「導盲犬專用襪套」，志工卻訓練不足拒絕視障人士和導盲犬參觀。（圖由連小姐提供）

