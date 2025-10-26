國民運動中心泳池有怪味基市府派員採樣檢驗 童子瑋：強化管理機制

基隆市國民運動中心被民眾在社群媒體貼文批評，指游泳池水混濁有怪味，基隆市政府教育處派員取水採樣檢驗，是否有不符規定。（圖為基隆市政府提供）

近日有基隆市民在社群平台Threads上反映「基隆國民運動中心泳池環境與設備狀況不佳」，引發民眾熱議，基隆市政府教育處今天（26日）由體育場場長林柏樹帶隊前往游泳池取水採樣檢驗，如有違規將依相關規定及合約進行裁罰。基隆市議長童子瑋今天表示，這就是他一再提醒市府，公共設施的管理與維護絕不能掉以輕心，應立即檢討管理機制，確保民眾使用安全與品質。

林柏樹今天到國民運動中心檢查，並請委託經營廠商就所提供的吹風機等設備再做檢視，若有不符規定及有安全疑慮，將責請廠商立即更換；水質也再通報衛生單位進行稽查，如違反相關規定則依規裁罰，以提供給市民良好的運動設備，民眾如有相關建議，可洽基隆市立體育場24275518。

童子瑋指出，其實早在今年3月，他就曾在臉書上公開指出國民運動中心存在許多問題，包括設備老舊、泳池水質不佳、空氣品質欠佳與安全維護不足等，當時也要求市府與主管機關應該強化查核與管理。然而，如今再度傳出相關狀況，顯示問題並未根本改善。

童子瑋表示，市府目前已要求廠商加強水質檢驗與環境維護，這是必要的緊急應變措施，但僅止於「不得不然」的臨時作法。若要真正解決問題，市府應該從根本著手，強化制度與管理。

童子瑋建議，短期內應立即加強會勘與督導頻率，確保民眾反映的問題能即時獲得回應；長期則應全面檢討運動中心的營運策略與委外合約內容，提升廠商服務品質，讓公設管理更符合市民期待。

