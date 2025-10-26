逾千廟參與興濟宮秋祭 創廟300年首位女董事長領航傳承

仁德文賢國小特色民俗藝陣「十二婆姐團」演出。（祀典興濟宮提供）

祀典興濟宮今（26）日舉行保生大帝秋祭祝聖大典，來自全台超過千位宮廟代表與會，場面隆重莊嚴。由民政局長姜淋煌任初獻正獻官，而今年新上任的董事長林淑華，成為興濟宮創廟300年來第1位女性領導人。

開幕儀式邀請仁德文賢國小特色民俗藝陣「十二婆姐團」演出，學童飾演小婆姐身段靈巧、神態生動，演繹傳統廟會喜慶氛圍，定能吸睛又暖心。本亭宮觀興文化藝術基金會理事、高塘中醫診所高國欽醫師則帶領醫療團隊提供中醫健康諮詢。

祀典興濟宮主祀保生大帝，是台灣唯一名列「祀典」之保生大帝廟；雖於日治時期一度中斷，惟本亭宮有感於歷史傳承之使命，於2011年決議復辦春、秋二祭典禮，延續至今。林淑華因對宗教民俗的熱愛而投身亭宮事務，歷任常董、副董事長，於今年在眾人擁護下榮任董事長一職；短短數月間，她積極推動環境整頓與硬體設施更新，期許開創更耀眼的未來。

林淑華說，復辦以來，典禮依據《欽定大清會典》所載祭祀儀軌為基礎，結合道教傳統三獻大禮，由「祀典興濟宮三獻禮祝聖團」擔綱演禮，並邀請官員、民意代表擔任主祭；同時恭請本亭宮交誼境、分靈廟及全台各地奉祀保生大帝宮廟代表共襄盛舉，展現信仰同心與傳統禮制之美。

高國欽醫師帶領醫療團隊提供中醫健康諮詢。（祀典興濟宮提供）

祀典興濟宮今天舉行保生大帝秋祭祝聖大典。（祀典興濟宮提供）

