桃園機場公司招募消防員測試體能 考生須過5關才能下階段筆試

桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。（記者朱沛雄攝）

桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，今年有73位考生報考，52位考生到考應試，將招募11位新進消防員。機場公司表示，由於航機載客量大，一旦發生航空事故時，需要救援的旅客人數往往超過百人，高強度的體能為救災的關鍵，測驗項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。

機場公司副總經理余崇立表示，消防人員在機場消救扮演非常重要的角色，由於這幾年陸續會有比較資深的消防人員退休，考量到未來的消防人員的遞補，因此在今年招考11位的消防人員。

余崇立指出，這次消防人員招考沒無須相關工作經歷，只要專科以上學歷、全民英文檢定初級以上、具備自用小客車駕照，都可以來報考。今年報考人數73名，實際到考人數52名，年齡從23歲到50歲的考生都有。

今年46歲目前從事服務業的涂先生說，以前從事過義消等消防相關工作，有朋友是消防員，所以想來嘗試看看，今天體能測試的表現還可以，希望能順利進入全台最大的機場學習到不一樣的設備、器材與技能。

考生李先生表示，他目前正待業中，因為想給妻小穩定的生活，加上自己是個體力旺盛的人，每天都要運動，一週都要健身6、7次，聽到桃園機場公司招募消防員，就來報名應試。希望能順利成員桃園機場消防員，讓小孩開心、家庭生活穩定。

機場公司表示，甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段。今天的體能測驗包含跑步（3000公尺18分鐘內完成）、舉重（90秒內完成110磅挺舉不著地3次）、負重跑步（背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步）、單槓（90秒內上槓3次）及爬竿（90秒內完成臂力爬竿5公尺）共5項；因航機載客量大，一旦發生航空事故時，需要救援的旅客人數往往超過百人，高強度的體能為救災的關鍵，考生只要有一項關卡不及格就會被淘汰。通過體能測驗考生，將進行筆試及面試，相關時間與地點將公告於機場公司官網，也會以E-mail通知考生。

