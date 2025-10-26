為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園機場公司招募消防員測試體能 考生須過5關才能下階段筆試

    2025/10/26 13:45 記者朱沛雄／桃園機場報導
    桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，今年有73位考生報考，52位考生到考應試，將招募11位新進消防員。機場公司表示，由於航機載客量大，一旦發生航空事故時，需要救援的旅客人數往往超過百人，高強度的體能為救災的關鍵，測驗項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。

    機場公司副總經理余崇立表示，消防人員在機場消救扮演非常重要的角色，由於這幾年陸續會有比較資深的消防人員退休，考量到未來的消防人員的遞補，因此在今年招考11位的消防人員。

    余崇立指出，這次消防人員招考沒無須相關工作經歷，只要專科以上學歷、全民英文檢定初級以上、具備自用小客車駕照，都可以來報考。今年報考人數73名，實際到考人數52名，年齡從23歲到50歲的考生都有。

    今年46歲目前從事服務業的涂先生說，以前從事過義消等消防相關工作，有朋友是消防員，所以想來嘗試看看，今天體能測試的表現還可以，希望能順利進入全台最大的機場學習到不一樣的設備、器材與技能。

    考生李先生表示，他目前正待業中，因為想給妻小穩定的生活，加上自己是個體力旺盛的人，每天都要運動，一週都要健身6、7次，聽到桃園機場公司招募消防員，就來報名應試。希望能順利成員桃園機場消防員，讓小孩開心、家庭生活穩定。

    機場公司表示，甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段。今天的體能測驗包含跑步（3000公尺18分鐘內完成）、舉重（90秒內完成110磅挺舉不著地3次）、負重跑步（背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步）、單槓（90秒內上槓3次）及爬竿（90秒內完成臂力爬竿5公尺）共5項；因航機載客量大，一旦發生航空事故時，需要救援的旅客人數往往超過百人，高強度的體能為救災的關鍵，考生只要有一項關卡不及格就會被淘汰。通過體能測驗考生，將進行筆試及面試，相關時間與地點將公告於機場公司官網，也會以E-mail通知考生。

    桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。（機場公司提供）

    桃園機場公司今（26）日舉行年度消防員招募體能測試，項目包括3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡，只要有一項關卡不及格就會被淘汰，應試考生皆卯足全力爭取過關。（機場公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播