新店錦秀社區擋土牆崩塌 新北：後續擬先讓第2排住戶返家

新北市工務局長馮兆麟表示，損害的擋土牆，現階段正在清土、降水壓，預計7至10天告一段落後，再針對擋土牆拆除。（記者黃政嘉攝）

新北市新店區錦秀路49巷底的錦秀社區，昨天清晨社區上方擋土牆崩塌，土石滑落，目前撤離100多位住戶，新北市工務局與土木技師今早再到現場勘察，工務局長馮兆麟表示，損害的擋土牆，現階段正在清土、降水壓，預計7至10天告一段落後，再針對擋土牆拆除，而第2排住戶原則上會同意他們返家。

馮兆麟今早在錦秀社區接受媒體聯訪表示，昨天在於崩塌處上方增加3個監測點，從昨天到目前都沒變化，表示現在處於穩定狀態，損害的擋土牆部分，會先把裡面的土清除，先降水壓後，再來針對擋土牆拆除。

請繼續往下閱讀...

馮兆麟說，邊坡未來會整個清空，現在跟技師大概有2方案研議中，一是按照原方式做擋土牆設計，但是風險會高一點，另外是做階梯式，由上往下打的排樁方式，逐層坐下來，安全性較高，但所需時間較久，還是會以安全為主要考量，關於工法的決定，會按照這幾天裡面結構的破壞狀況跟施工可行性決定後續施工方式。

新北市土木技師公會理事長丘達昌說，目前在擋土牆下方先用重物、土石，或是混凝土塊去堆壓，避免擋土牆側向的位移，同步從擋土牆的上方解壓，減輕它覆土的重量，避免擋土牆再次倒塌；氣象預報，下禮拜還有明顯降雨，目前擋土牆崩塌是呈現相當不穩定的狀況，同時加裝監測儀器嚴密監控中，避免災害擴大。

錦秀路57巷住戶李小姐暫居中和區旅館，她今與多位住戶回來拿家裡東西，李小姐說，希望較無安全疑慮的地方，住戶可先回來住。

馮兆麟表示，100多位撤離住戶目前統一由公所安置，清土、降水壓的作業，估計7至10天會告一段落，若降壓順利，除第1排住戶維持預防性撤離以外，第2排住戶原則上會同意他們返家。

新北市新店區錦秀路49巷底的錦秀社區，昨天清晨上方擋土牆崩塌，目前撤離100多位住戶。（記者黃政嘉攝）

錦秀社區擋土牆崩塌，工務局持續以監測儀器監控。（記者黃政嘉攝）

今早錦秀社區多位住戶回來返家拿東西，關心現場狀況。（記者黃政嘉攝）

