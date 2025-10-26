台中非洲豬瘟延燒 卓榮泰：有信心可處理大量廚餘

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，全國停收廚餘，豬隻全面禁宰禁運。（資料照）

台中爆發非洲豬瘟，台中市政府露天處理廚餘方式引質疑，環境部長彭啟明表示，堆肥是堆肥、掩埋是掩埋，沒有堆肥在掩埋的地方，環境部會協助台中市環保局，看有無改進的地方；行政院長卓榮泰表示，根據過去執行經驗，非常有把握目前的量能可以做到。

台中爆發非洲豬瘟疫情，全國停收廚餘，針對廚餘問題，行政院長卓榮泰今天回應媒體提問表示，中央會依照過去的既有清運方式，由現在的清運業者承擔清運責任，若量能不足，會請民間業者代為清運，根據過去執行經驗，非常有把握，目前的量能應該可以來做。

至於清運之後的去化問題，卓榮泰強調，掩埋跟堆肥要做得很清楚，環境部也已經跟市府環保局確定要做到什麼樣的程度，上面必須覆蓋及清消等，「明天開始會有大量的廚餘，我們會面臨第一個挑戰，但過去的經驗告訴我們照這個方式來做是可以的」。

有媒體質疑台中市廚餘只放木屑，露天放在堆肥場，這樣處理可以嗎？環境部長彭啟明表示，關於廚餘的問題，還是呼籲所有國人能夠源頭減量，這是最有效的辦法，「我們還是鼓勵各種包括生質能、堆肥、黑水虻摯等循環經濟的做法，若不能處理再到焚化爐或掩埋場」。

彭啟明說，目前針對台中市的堆肥或掩埋的定義，有責成環境部環境管理署副署長林左祥下午到現場看，看有無改進的地方，環境部會給環保局做充分的協助，並強調堆肥是堆肥，掩埋是掩埋，沒有堆肥在掩埋的地方，這有明確的定義，必要時，他也會去現場了解。

台中市環保局長陳宏益表示，環境部明天會有學者家指導如何將廚餘去化做得更好。另梧棲養豬場的廚餘源頭是來自梧棲清潔隊，梧棲清潔隊確實有販售廚餘，過去10年每年標售，剛好都是梧棲這家養豬場取得收購資格。

