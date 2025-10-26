貓裏客家粄條節 民眾免費大啖粄條。（圖由市公所提供）

苗栗縣苗栗市公所於連假期間舉辦苗栗風箏節暨客家美食節，其中的貓裏客家粄條節於今天登場，並且推廣「貓裏五行粄條」，除了既有的白色粄條，另外則加入薑黃、紅麴、抹茶與竹炭4種顏色製作成貓裏五行粄條；另外，苗栗市公所也頒發10大伴手禮活動，前3名得主分別為彩色粄條、猫狸棒與紫錐永恆（紫錐花&紫錐花茶）。

苗栗市公所表示，粄條是最親切的客家味，雖簡單純粹卻能起家的溫度與鄉愁，舉辦貓裏客家粄條節希望邀請全國民眾一起到苗栗共饗客家美食、體驗文化之美。

請繼續往下閱讀...

貓裏客家粄條節也推出免費品嘗粄條活動，吸引不少民眾前往大啖粄條，更有多家在地名店推出創意粄條料理，豐富活動內容。

苗栗市公所也於貓裏客家粄條節現場頒發10大伴手禮，頒發給民眾票選、脫穎而出的禮品，分別為「山城金獎」彩色粄條、「好客銀獎」猫狸棒、「客藝銅獎」紫錐永恆（紫錐花&紫錐花茶）。

貓裏客家粄條節 民眾免費大啖粄條，也頒發10大伴手禮。圖為金獎得主。（圖由市公所提供）

貓裏客家粄條節 民眾免費大啖粄條，也頒發10大伴手禮。圖為銀獎得主。（圖由市公所提供）

貓裏客家粄條節 民眾免費大啖粄條，也頒發10大伴手禮。圖為銅獎得主。（圖由市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法