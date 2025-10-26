嘉義貨物轉運中心閒置3年 審計室促加速開發

嘉義貨物轉運中心荒涼景象，遭嘉義縣審計室糾正。（記者蔡宗勳攝）

由嘉義縣、市政府攜手規劃辦理的貨物轉運中心，已重劃完竣近3年，目前仍是雜草叢生荒廢景象，被嘉義縣審計室糾正要求加速開發腳步。嘉縣府表示，積極招商中，但新重劃區預期要10年才能進入交易成熟期。貨運業者則指土地價格偏高，令有意投資者裹足不前。

運輸業者指出，貨轉中心土地每坪要價15萬元以上，比鄰近工業用地的10～12萬元高出許多，致業者投資意願低落。

仲介業者也說，貨轉中心甫完工進行交易時，一度相當熱絡，每坪成交價格落在15至20萬元之間，但之後投資者擔心被套牢轉趨保守，最近1年成交者寥寥無幾，區內原本處處可見的出售看板也都消失了。

審計室指出，貨物轉運中心已於2022年10月16日重劃完竣，迄今近3年，但區內已核發建照的土地面積僅占1.37%，絕大多數土地處於閒置狀態，且部分公共設施因疏於維護，已有損壞情事，有違原開發重劃宗旨，應加速招商腳步，以達整體開發效益。

嘉義縣地政處長邱慧燕指出，重劃區近3年土地交易筆數共27筆，其中嘉義縣政府標售抵費地13筆，私有土地交易14筆，均價每坪約15．66萬元，目前縣府標脫的抵費地有3筆土地正在申請建照階段。

邱慧燕表示，不動產市場交易需視整體經濟環境，無法準確預估何時為土地交易熱絡期。但依其他縣市重劃區狀況，開發完成至成熟所需時間約10至15年不等，應從長期產業推動角度審視較為適當。縣府將進一步強化抵費地招商推廣，促進土地活化，發揮園區整體效益。

嘉義貨物轉運中心土地交易冷清，售地廣告鷹架空蕩蕩。 （記者蔡宗勳攝）

嘉義貨物轉運中心稀有的建物。（記者蔡宗勳攝）

嘉義貨物轉運中心公共設施損壞嚴重。（記者蔡宗勳攝）

