為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義貨物轉運中心閒置3年 審計室促加速開發

    2025/10/26 13:34 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義貨物轉運中心荒涼景象，遭嘉義縣審計室糾正。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義貨物轉運中心荒涼景象，遭嘉義縣審計室糾正。（記者蔡宗勳攝）

    由嘉義縣、市政府攜手規劃辦理的貨物轉運中心，已重劃完竣近3年，目前仍是雜草叢生荒廢景象，被嘉義縣審計室糾正要求加速開發腳步。嘉縣府表示，積極招商中，但新重劃區預期要10年才能進入交易成熟期。貨運業者則指土地價格偏高，令有意投資者裹足不前。

    運輸業者指出，貨轉中心土地每坪要價15萬元以上，比鄰近工業用地的10～12萬元高出許多，致業者投資意願低落。

    仲介業者也說，貨轉中心甫完工進行交易時，一度相當熱絡，每坪成交價格落在15至20萬元之間，但之後投資者擔心被套牢轉趨保守，最近1年成交者寥寥無幾，區內原本處處可見的出售看板也都消失了。

    審計室指出，貨物轉運中心已於2022年10月16日重劃完竣，迄今近3年，但區內已核發建照的土地面積僅占1.37%，絕大多數土地處於閒置狀態，且部分公共設施因疏於維護，已有損壞情事，有違原開發重劃宗旨，應加速招商腳步，以達整體開發效益。

    嘉義縣地政處長邱慧燕指出，重劃區近3年土地交易筆數共27筆，其中嘉義縣政府標售抵費地13筆，私有土地交易14筆，均價每坪約15．66萬元，目前縣府標脫的抵費地有3筆土地正在申請建照階段。

    邱慧燕表示，不動產市場交易需視整體經濟環境，無法準確預估何時為土地交易熱絡期。但依其他縣市重劃區狀況，開發完成至成熟所需時間約10至15年不等，應從長期產業推動角度審視較為適當。縣府將進一步強化抵費地招商推廣，促進土地活化，發揮園區整體效益。

    嘉義貨物轉運中心土地交易冷清，售地廣告鷹架空蕩蕩。　（記者蔡宗勳攝）

    嘉義貨物轉運中心土地交易冷清，售地廣告鷹架空蕩蕩。　（記者蔡宗勳攝）

    嘉義貨物轉運中心稀有的建物。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義貨物轉運中心稀有的建物。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義貨物轉運中心公共設施損壞嚴重。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義貨物轉運中心公共設施損壞嚴重。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播