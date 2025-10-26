為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    路跑》長榮航空女子半馬冠軍留台灣 陳美彤突破個人紀錄

    2025/10/26 13:10 記者蔡昀容／台北報導
    2025長榮航空馬拉松，陳美彤以1小時22分鐘打破個人最佳成績，並將半馬女子組冠軍留在台灣。（長榮航空提供）

    2025長榮航空馬拉松，陳美彤以1小時22分鐘打破個人最佳成績，並將半馬女子組冠軍留在台灣。（長榮航空提供）

    2025長榮航空馬拉松今（26日）在總統府前開跑，吸引52個國家、2萬4000名跑者參與。全馬男女冠軍由外籍選手拿下，國內男女冠軍為張景敦、李惠娟；半馬女子冠軍由國內好手陳美彤奪下，除把冠軍留在台灣，同時也突破她個人紀錄。

    長榮航空馬拉松經國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證，今年5月開放報名，24小時內名額額滿。長榮馬代言人「印帝」周庭印，在剛結束的雲林全國運動會，拿下3000公尺障礙、1萬公尺與生涯首面全運會馬拉松金牌3面金牌，今天到場替跑者加油。

    全程馬拉松方面，男子組由肯亞籍Joseph Mwangi Ngare以2小時18分鐘12秒奪冠，女子組由澳洲籍Amelia Clark以2小時47分鐘25秒摘后；國內男子組由張景敦2小時40分鐘48秒拿下第一，全馬國內女子組冠軍則是李惠娟，兩人各獲長榮航空加碼1張全球不限航點經濟艙機票。

    半程馬拉松方面，男子組由肯亞籍Paul Ndungu Muchai以1小時7分11秒率先衝線，女子組由國內好手陳美彤以1小時22分鐘00秒打破個人最佳成績1小時22分鐘27秒，將冠軍留在台灣。她說，剛結束全國運動會，因此身體稍微疲憊，沒想到今天能夠破PB。

    賽事準備的抽獎禮品，包括歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券，及長榮酒店品牌「采寓」住宿券。每位跑者可享長榮航空國際線機票專案活動代碼及樂e購專館8折等優惠，另外每跑1公里可獲無限萬哩遊100哩，最高上限4200哩。

    2025長榮航空馬拉松10月26日開跑。（長榮航空提供）

    2025長榮航空馬拉松10月26日開跑。（長榮航空提供）

