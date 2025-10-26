為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    引流畫面曝光！太魯閣燕子口堰塞湖降壩 湖水順利流出

    2025/10/26 13:07 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮秀林鄉太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署23日起開始進行壩體降挖的減災工程，中午順利開挖出深槽，湖水開始向下游溢流，空拍畫面曝光。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮秀林鄉太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署23日起開始進行壩體降挖的減災工程，中午順利開挖出深槽，湖水開始向下游溢流，空拍畫面曝光。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮秀林鄉太魯閣立霧溪燕子口出現堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署23日起進行壩體降挖的減災工程，昨天怪手順利開闢便道上到壩頂；林業及自然保育署指出，今（26）日上午9點進行壩體深槽線開挖，引流湖水以降低水位及蓄水量，截至中午已順利開挖出深槽，湖水開始向下游溢流，空拍畫面曝光。

    林業及自然保育署表示，燕子口堰塞湖減災工程經該署宜蘭分署與承包廠商連日努力，已完成大部分上邊坡刷坡與壩體施工便道開闢，昨日已針對堰塞湖壩體降挖近2公尺，燕子口堰塞湖引流期間，將密切觀察壩體變化，有任何異常情形將立即發布細胞廣播簡訊，請民眾保持警覺，特別留意。台8線中橫公路靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東到魯丹橋路段則因為堰塞湖水溢流，持續管制人車進入。

    林業保育署花蓮分署表示，經成大防災研究中心專業團隊評估，堰塞湖引流之水量不致危及下游聚落，但立霧溪燕子口下游至出海口沿線溪床水位可能抬升，仍屬危險地帶，呼籲民眾切勿進入；另外也通報燕子口以下河道沿岸河防構造物、東部電廠設施及鐵公路橋梁等公共設施的主管機關提高警覺。早上八點已發布通報單提醒花蓮縣政府與秀林鄉公所確保民眾勿進入立霧溪下游河道內。

