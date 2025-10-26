為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    非洲豬瘟豬農金融補貼 陳駿季：明天會有完整方案

    2025/10/26 13:02 記者歐素美／台中報導
    非洲豬瘟金融補貼，農業部長陳駿季表示，明天會有完整方案。（資料照）

    非洲豬瘟金融補貼，農業部長陳駿季表示，明天會有完整方案。（資料照）

    非洲豬瘟影響養豬業，農業部長陳駿季表示，針對禁運所造成的，包括使用廚餘準飼料的補貼、清運的補助及豬農的一些金融支持，例如無息貸款等，明天會有完整的方案提出來；並強調，目前還在進行疫調，病毒株是從越南來的說法並不正確。

    有媒體今天在中央應變記者會中表示，台中爆發非洲，政府實施禁運措施，造成豬農出豬的進度延遲，月底會有飼料或票據月結的問題，農業在現金流會給豬農什麼協助？另這次病毒株是從越南來的，會針對越南移工或新住民加強宣導，或限制養豬場內越南籍移工的移動或出入境嗎？

    陳駿季表示，病毒株從越南來的？這是不正確的消息，目前正在疫調，有的來源可能還在做釐清，相關的核酸檢測也沒有辦法證明是從越南來的。

    但陳駿季說，的確在全國禁運禁宰過程會讓豬本身留在豬場，全國豬農都了解，唯有這樣在潛伏期間確認其他案場是乾淨的時候，才能開放，豬農也都一致認同，但也造成案場的影響。

    在金融支持部分，陳駿季說，中央最快明天就會提出相關方案，因為禁運所造成的包括使用廚餘準飼料的補貼、清運的補助及豬農的一些金融支持，例如無息貸款等，明天會有完整的方案提出來。

    熱門推播