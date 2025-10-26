連假人潮擠爆高鐵 一票乘客「來不及下車」傻眼：太扯了！

高鐵北上列車抵達板橋站時，不少旅客卡在車門旁來不及下車。（本報合成， @trc_e500/Threads授權提供）

光復節三天連假進入尾聲，高鐵各班車人潮滿滿，昨（25）日卻傳出不少北返旅客在板橋站遭遇「下不了車」的尷尬場面。有乘客抱怨，車門一開擠都擠不出去，還沒走完就被關門卡在車上，只能無奈搭到台北站下車，直呼「太誇張了！」畫面曝光後在社群掀起熱議。

一名網友昨在Threads曬出當時影片，表示自己搭乘北上高鐵準備在板橋下車，卻因人潮太擁擠導致乘客還沒下完車門就關上。當下車門旁一片混亂，乘客此起彼落喊著「關門了」、「人太多了」、「他剛剛行李箱擋住我前面就過不去啊」、「車子要開走了！」、「怎麼會這樣子」、「太扯了」。原PO事後只好在台北站下車，並向站務人員求助。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言回應：「旁邊的都說出答案，動作太慢+行李箱擋住，一點都不扯」、「高鐵每站只會停一分鐘，那種慢慢下車的，我都會很緊張，所以我都會提早到門口 就是不想遇到慢吞吞的人」、「不要不好意思講借過，那些等到站才要起身的人 活該沒下車」。也有人酸說：「這就是為什麼高鐵可以準時台鐵不行」、「這下知道為什麼台鐵總是誤點了嗎？」

另外有網友點出，部分自由座乘客大包小包卡在通道上，或是下車前才起身準備，導致出口堵塞，並獲得不少人認同：「這是真的，因為有時都開放車廂內走道站人，所以要下車時真的一直被擋住，有些人還故意不讓，真的很困擾」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法