禁運禁宰再延10天 雲林養豬協會籲「延貸、補貼、保價」配套助豬農

全國豬隻禁運宰再延10天，雲林縣養豬協會理事長吳英吉肯定中央做法，但也建議需擬相關配套。示意圖。（資料照）

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰宣布啟動二階作戰計畫，更延長禁運宰、禁廚餘10天。雲林縣養豬協會理事長吳英吉受訪指出，為了保護養豬產業很正確，但希望相關部會能夠延長豬農貸款期限、開市後保價等措施，一定要做好配套。

卓榮泰上午10時許，於中央前進應變所強調，為從嚴防疫，必須要延長豬隻禁運、禁宰時間10天，並以5天為週期，擬定作戰計畫，進行滾動式檢討，後續會再逐步宣布，這10天禁運、禁宰期間，請豬農、產業、市場及國人同胞們，一起用更高的標準合作。

請繼續往下閱讀...

吳英吉表示，為了產業，政府這樣做是正確的，共體時艱是當前必須，只不過希望行政院、農業部能夠盡速擬定相關配套措施，保護豬農。

吳英吉舉例，此次再次延長10天，特別是針對中小型養豬戶可能會有衝擊，豬農為了飼養環境而貸款更新設備，不過因非洲豬瘟關係，禁運禁宰總計15天，可能也會造成豬農資金鏈恐有風險，因此建議是否可以考量延長貸款年限、或者取消利息等，讓豬農降低經濟壓力。

吳英吉再指，以一隻成豬而言，每天平均需要食用4到5公斤飼料，且當豬隻體重突破120公斤後，換肉率會大幅降低，所以也希望可以補貼飼料費用，降低餵養成本。另外禁宰禁運的政策長達15天，可想見開市後會有不少豬隻，特別是大豬會湧入拍賣市場，因此需要農業部出面協調，祭出保價收購機制，也不要讓各地拍賣市場價格落差大，穩住供需市場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法