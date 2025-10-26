為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復節收假！國道11地雷路段 國5、國1新竹段塞到晚上10點

    2025/10/26 12:42 記者蔡昀容／台北報導
    國道3號南向305.9公里處，26日上午發生事故影響車流。（圖由高公局提供）

    國道3號南向305.9公里處，26日上午發生事故影響車流。（圖由高公局提供）

    今天（10月26日）是光復節連假收假日，高速公路局預估，國道下午重點壅塞有11路段，國5、國1新竹路段北向車潮預估晚間10點左右紓解，其他路段約晚間8點前後紓解。

    高公局預估，今天國道全線交通量約106百萬車公里，今天截至上午11時，已累積26百萬車公里。

    今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。

    高公局交通管理組預估，北向車潮方面，國5路段、國1新竹路段預估晚間10點紓解，其他路段約晚間8點前後紓解；西向車潮方面，國10左營端預估晚間6、7點紓解。

    另外，今天上午國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林。影響車流的事故，包括上午9時16分國1高架北向環北出口處1輛小客車撞外側護欄事故；10時4分國1北向9.1公里處2輛小客車追撞，造成後方車流回堵3公里；11時9分國3南向305.9公里處3輛小客車追撞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播