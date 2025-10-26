光復節收假！國道11地雷路段 國5、國1新竹段塞到晚上10點

國道3號南向305.9公里處，26日上午發生事故影響車流。（圖由高公局提供）

今天（10月26日）是光復節連假收假日，高速公路局預估，國道下午重點壅塞有11路段，國5、國1新竹路段北向車潮預估晚間10點左右紓解，其他路段約晚間8點前後紓解。

高公局預估，今天國道全線交通量約106百萬車公里，今天截至上午11時，已累積26百萬車公里。

今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。

高公局交通管理組預估，北向車潮方面，國5路段、國1新竹路段預估晚間10點紓解，其他路段約晚間8點前後紓解；西向車潮方面，國10左營端預估晚間6、7點紓解。

另外，今天上午國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林。影響車流的事故，包括上午9時16分國1高架北向環北出口處1輛小客車撞外側護欄事故；10時4分國1北向9.1公里處2輛小客車追撞，造成後方車流回堵3公里；11時9分國3南向305.9公里處3輛小客車追撞。

