專業的說話！黑豬要用廚餘養？寵物配方師：美味關鍵是「時間」

彰化縣生熟廚餘回收政策不變，公所回收的熟廚餘都送往焚化爐焚燒。（彰化縣環保局提供）

台灣爆發首例非洲豬瘟，連帶引爆廚餘養豬的議題，寵物食品管理及配方師陳筑閔就表示，許多人都認為黑豬要用廚餘養才好吃，其實從配方角度來看，廚餘這種食物來源毫無營養規格化，飼料配方可以讓豬獲得更均衡的營養，黑豬美味關鍵是「飼養時間長」累積而來的肌間脂肪。

陳筑閔從屏科大動物科學與畜產系畢業後投入寵物配方的工作，針對農業部公告自10月22日起，全台禁用廚餘養豬15天，各界都在討論廚餘養豬存廢與否。她認為，這要從專業角度來探討，因為光廚餘餵豬要做到「營養均衡」，實務上確實是有困難的。

因為，所收的廚餘很可能整車過期的泡麵或麵包，這些全部都是碳水，但如果整車都是湯湯水水的團膳廚餘，往往拿來餵豬，豬就是會吃不飽而餓到狂叫，通常都還要加入豆粉，豬才能吃得飽。

陳筑閔強調，而黑豬的美味關鍵不在於餵廚餘，而是「飼養時間長」，白豬飼養通常半年就出豬，黑豬如果改用飼料配方，以現在的配方技術，做出營養與微量均衡的專業配方，同時兼具可以預防便秘的高纖維，以及不會過肥的低熱量，完全不是問題。

陳筑閔指出，用廚餘養豬不是科學，光是按照規定要蒸煮定90度就是安全的說法，她就簡單問一句，爆發疫情的台中梧棲養豬場所用的廚餘來自台中市清潔隊，一個月收多少廚餘？一個月用多少天然氣？只要一比對，事實就會攤在陽光下，也讓「廚餘需要養豬，不是養豬需要廚餘」的現況赤裸裸被檢驗。

