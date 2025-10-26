為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟獸醫師有無疏失？ 中市農業局：必要時會移送檢調調查

    2025/10/26 12:26 記者歐素美／台中報導
    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業局表示，針對獸醫是否涉及疏失，必要時將移送檢調調查。（本報資料照）

    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業局表示，針對獸醫是否涉及疏失，必要時將移送檢調調查。（本報資料照）

    台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟，因獸醫師一開始懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎而用藥治療，致爆發疫情，中間是否涉及疏失；台中市農業局長張敬昌今天面對記者詢問時表示，執行過程是否違反相關規定已啟動調查，必要時會移送檢調調查。

    梧棲區一處養豬場10月10日出現豬隻死亡，根據農業局說法，一開始獸醫師研判是感染放線桿菌胸膜肺炎而用藥治療，農業局動保處於14日派獸醫師前往了解，因獸醫也認同感染放線桿菌胸膜肺炎的說法，加上案主不同意採樣，致20日豬隻死亡達115頭才採樣送驗，證實為非洲豬瘟。

    但該養豬場的特約獸醫是紀姓獸醫師，案主卻請王姓獸醫師為豬隻看診開藥，記者詢是是否涉及疏失？農業局長張敬昌今天表示，這兩位獸醫師都是由飼主來聘任，紀姓獸醫師是飼主依規定一定要聘任一位特約獸醫師；至於王姓獸醫師及紀姓獸醫師，執行過程是否違反相關規定，市府已啟動調查，必要時會移送檢調調查。

