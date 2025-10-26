全球1/3黑面琵鷺來度冬 台南保育季登場

2025黑面琵鷺陸續飛抵台南生態度冬已累計近千隻。（圖由南市生態保育學會提供）

2025黑面琵鷺保育季今日登場，黑面琵鷺陸續飛抵台南棲息度冬已累計近千隻，也為觀賞沿海地區冬候鳥活動拉開序幕。

活動今日在七股區正王府廣場舉辦開幕，台南市長黃偉哲、農業部林業及自然保育署嘉義分署長李定忠、生物多樣性研究所七股研究中心主任劉靜榆及地方各界人士出席，快樂家族薩克斯風團串場演出、北門國小戰鼓等表演熱鬧登場。

黃偉哲表示，全球黑琵族群逐年成長，2025年全球普查總數達6988隻，在台灣的黑琵有4135隻，接近全球總數6成，而台南所記錄到的數量更是高達2439隻，全球1/3的黑面琵鷺都選擇台南作為度冬棲地，主要在學甲濕地、七股、頂山、安南、四草地區。

今年系列活動包括黑面琵鷺保護區巡禮、我愛黑琵寫生比賽、吹糖人-蕭朗（黑面琵鷺、水雉）藝術展、王丁乙（黑琵剪紙人）、李家琦（鋁罐黑琵、水雉）藝術展、2025黑琵親子輕旅行，還持續推出找尋由市長親自野放的18隻黑琵活動等，值得一提的是活動前夕再飛回來2隻，而且都是第3度飛回台灣度冬。

2025黑面琵鷺保育季今日登場，黑面琵鷺陸續飛抵台灣南棲度冬已累計近千隻，也為觀賞沿岸地區冬候鳥活動拉開序幕。（記者王涵平攝）

