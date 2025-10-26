非洲豬瘟恐衝擊我國豬肉出口產值?陳駿季:豬肉出口僅佔年產量0.3％

行政院長卓榮泰表示，旅客高峰期要求海關人員全部上線，並百分之百X光檢驗，絕不放過任何可疑，以全面防堵非洲豬瘟。 （本報資料照）

針對非洲豬瘟恐對我國豬肉產值造成影響？另10月大量海運貨櫃從台中港進口，其中肉類可能成為破口，如何亡羊補牢？農業部長陳駿季表示， 我國豬肉出口僅佔年生產量的0.3%，對產值影響非常小；行政院長卓榮泰則強調，進口貨品是源頭，希望業者自律，在旅客高峰期已要求海關人員全部上線，並百分之百X光檢驗，絕不放過任何可疑，以全面防堵非洲豬瘟。

在中央變應記者會上，農業部長陳駿季面對記者提問表示，台灣的豬肉生產量每年約80.8萬噸，以110年來講，大槪是整個需求量的8成8至9成，出口是2821公噸，約佔生產量的0.3%，在非洲豬瘟疫情之下，不能繼續出口主要的目標市場新加坡及菲律賓，對於我們產值的影響非常小。

另行政院長卓榮泰表示，目前海關有大量的貨櫃、物品等，希望業者自律，這是源頭，並請財政部關務署在這段時間內，尤其是旅客高峰時候，海關人員全部上線，不要耽誤時間，X光檢驗徹徹底底、百分之百，任何可疑絕不放過，同時加強人力的抽檢，無論是郵局包裹或快遞包裹，確實數量非常的大，如果這個方式仍有很多不法行為再發生的話，那我們會考慮下一階段採取更有效的處理。

