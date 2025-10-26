為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟恐衝擊我國豬肉出口產值?陳駿季:豬肉出口僅佔年產量0.3％

    2025/10/26 12:16 記者歐素美／台中報導
    行政院長卓榮泰表示，旅客高峰期要求海關人員全部上線，並百分之百X光檢驗，絕不放過任何可疑，以全面防堵非洲豬瘟。 （本報資料照）

    行政院長卓榮泰表示，旅客高峰期要求海關人員全部上線，並百分之百X光檢驗，絕不放過任何可疑，以全面防堵非洲豬瘟。 （本報資料照）

    針對非洲豬瘟恐對我國豬肉產值造成影響？另10月大量海運貨櫃從台中港進口，其中肉類可能成為破口，如何亡羊補牢？農業部長陳駿季表示， 我國豬肉出口僅佔年生產量的0.3%，對產值影響非常小；行政院長卓榮泰則強調，進口貨品是源頭，希望業者自律，在旅客高峰期已要求海關人員全部上線，並百分之百X光檢驗，絕不放過任何可疑，以全面防堵非洲豬瘟。

    在中央變應記者會上，農業部長陳駿季面對記者提問表示，台灣的豬肉生產量每年約80.8萬噸，以110年來講，大槪是整個需求量的8成8至9成，出口是2821公噸，約佔生產量的0.3%，在非洲豬瘟疫情之下，不能繼續出口主要的目標市場新加坡及菲律賓，對於我們產值的影響非常小。

    另行政院長卓榮泰表示，目前海關有大量的貨櫃、物品等，希望業者自律，這是源頭，並請財政部關務署在這段時間內，尤其是旅客高峰時候，海關人員全部上線，不要耽誤時間，X光檢驗徹徹底底、百分之百，任何可疑絕不放過，同時加強人力的抽檢，無論是郵局包裹或快遞包裹，確實數量非常的大，如果這個方式仍有很多不法行為再發生的話，那我們會考慮下一階段採取更有效的處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播