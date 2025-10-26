為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁運宰再延10天！張麗善喊話：盼中央展決心全面禁廚餘養豬

    2025/10/26 12:25 記者李文德／雲林報導
    雲林縣長張麗善聽到豬隻再禁運宰10天感到驚訝，仍喊話建請中央全面禁止廚餘養豬。（記者李文德攝）

    雲林縣長張麗善聽到豬隻再禁運宰10天感到驚訝，仍喊話建請中央全面禁止廚餘養豬。（記者李文德攝）

    台中市發生全國首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰今（26）日宣布啟動二階作戰計畫，延長禁運、禁宰、禁廚餘10天。對此全國養豬隻數居冠的雲林縣長張麗善受訪表示，不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，主張全面禁止廚餘養豬，才可能夠杜絕豬瘟。

    非洲豬瘟中央災害應變中心今對外說明進度，卓揆表示，防疫前5天除案例場，暫未發現疫情擴散跡象，不過，海上發現漂流死豬，也有國外郵件包裹及遊客開放入境，考量疫情有潛伏期，延長全國豬隻禁運、禁宰措施10天。

    「10天喔？」張麗善聽到卓榮泰宣布全國豬肉再禁運、禁宰10天，第一反應仍不敢置信問。她說，台灣好不容易率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家，但因無全面禁止廚餘養豬，導致有非洲豬瘟傳出，認為應在疫情控制下更要展現杜絕決心，疾呼中央一定要全面禁止廚餘養豬，才能杜絕非洲豬瘟。

    張麗善指出，豬瘟對產業影響太大，不只養豬產業就超過886億元，其他周邊連帶產業也超過1100億元，近2000億元產值，怎可以因全台46萬頭吃廚餘的豬，影響500多萬頭豬的產業，呼籲中央可以精打細算，不然因小失大，值得嗎？

    張麗善說，以雲林縣來說，每天豬隻屠宰約5000頭，10天就有5萬頭，15天就有7.5萬，後續冷凍、加工通通會受到影響，餵養飼料成本也會增加，況且豬隻成長，整個飼養環境也可能變得擁擠，是不是會再次反效果，也建議中央無論一定要完全禁止廚餘不能進入養豬場，才能夠保護養豬產業，一定要展現決心，完全把非洲豬瘟杜絕。

