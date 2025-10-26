國際交流採先網路後實體 教育部投逾1億促352校開拓視野

丹麥克厄商學院師生組訪台，由鳳山商工師生接待。（圖由教育部提供）

鼓勵學子走向國際！教育部推動全國中小學開展國際交流活動，採取「由網而實、由淺入深」的方式，114學年度計補助352所學校，挹注經費約1億559萬元，促成各層級學校進行網路交流、外國師生來訪或我國師生出訪，且觸及國家除了鄰近亞洲國家外，更跨及歐美、澳洲等地。

教育部國教署透過初期引導學校從線上方式，建立交流情誼，待穩固基礎後逐步深化為兩國師生來訪及出訪的實體交流模式，期望有效降低各校辦理門檻、擴大參與面向，並全面提升學生的國際視野與跨文化素養。後續也將持續挹注資源，鼓勵更多學校利用線上交流作為前期基礎，積極發展雙向實體互訪，讓國際交流從「校園特色」轉變為「教育日常」。

如新竹縣立東興國小運用教育部國際教育精進計畫補助，先進行線上教學和交流課程，讓學生透過網路與印度新德里常春公學交流，逐步推動實體交流，去年赴該校進行SDGs議題合作學習與文化交流。今年6月則迎接新德里常春公學的回訪，安排孩子們成為校園接待學伴。

校方去年在出訪前安排培訓課程，引導孩子們製作個人名片、了解當地文化，有學生表示，到當地可以體驗和不同國家的小朋友們一同上課，參訪泰姬瑪瑪哈陵聽到有趣的故事和歷史，讓他們印象深刻。

另外，國立鳳山商工於今年9月接待來自丹麥克厄商學院的來訪。2校的交流歷程，112學年度先透過線上交流建立聯繫，進行多次線上互動，直到今年5月，師生首次赴丹麥進行實體交流，並於同年9月接待回訪。這一系列的國際交流建立在長期的合作基礎上，從最初的網路互動，到成功發展為雙向、多層次的實體參訪，體現了交流的深度與持續性。

活動中擔任交流大使的學生們回饋，在籌備與接待過程中，學到與人溝通、團隊合作的技巧，也培養了耐心與包容。許多學生坦言，從一開始「不敢講英文」， 到最後「鼓起勇氣講出一句完整的英文」，顯著提升英語口說的自信和能力。同時，學校師長亦觀察到，學生在交流過程中逐漸展現自信、勇於表達與學習，印證了國際交流對學生全人發展的正面效益。

