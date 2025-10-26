為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北萬金杜鵑小旅行登場 限量百名開放報名

    2025/10/26 12:08 記者羅國嘉／新北報導
    正值杜鵑扦插繁殖的季節，新北市農業局攜手萬里、金山花農與地創團隊「金山漫遊」，推出「萬金杜鵑小旅行」1日遊。（記者羅國嘉攝）

    正值杜鵑扦插繁殖的季節，新北市農業局攜手萬里、金山花農與地創團隊「金山漫遊」，推出「萬金杜鵑小旅行」1日遊，結合花卉產業與地方文化，帶領民眾走入杜鵑苗圃、探訪北海岸秘境。活動將於11月9日從台北火車站出發，優惠價每人999元，限量100個名額，即日起開放報名，參加者還可獲得品牌美植袋等好康。

    農業局長諶錫輝指出，萬里、金山是全台杜鵑花苗主要產區，年產量達600萬株。為吸引青農返鄉並改變杜鵑僅為工程苗的刻板印象，農業局積極打造「萬金杜鵑」品牌，至今已榮獲17項國際大獎肯定。

    諶錫輝表示，適逢杜鵑扦插繁殖季，這次小旅行以苗圃探秘為主題，讓民眾深入了解杜鵑產業、體驗花農日常，並由專業領路人帶領探訪萬金秘境，包括舊機場遺址、磺港漁村等景點，同時可體驗製作杜鵑盆栽，品嚐在地美食如石花凍、烤甘藷等。

    諶錫輝說，萬金杜鵑小旅行1日遊行程，11月9日從台北火車站出發，當天有3種精選行程可供選擇，優惠價成人每人999元，未滿6歲兒童半價，限量100名，即日起開放報名，全程皆會由專業領路人帶隊，參加者還可獲得品牌美植袋、護照套等好康，詳細報名資訊可上萬金杜鵑官網查詢。

