    運送非洲豬瘟肉清單遲40小時交 高雄衛生局重罰嘉里大榮300萬

    2025/10/26 12:00 記者許麗娟／高雄報導
    嘉里大榮物流10月23日承接彰化肉品業者運送疑似非洲豬瘟肉品至高雄，不僅延遲1.5小時才告知問題貨車位置，高雄市衛生局連日追查問題貨車載運貨品清單，發現嘉里大榮至昨（25）日仍一度謊稱僅1輛車裝有GPS定位，延遲超過40個小時才提供運送清單，嚴重妨礙且延宕食安風險管控，今決定重罰嘉里大榮300萬元、大發營業所停業1週，並移送地檢署偵辦。

    高雄市衛生局調查，23日傍晚追查彰化業者問題豬肉運抵大寮大發營業所後，局長黃志中即親自到場指揮防疫，當場即詢問業者貨車上物品清單，但業者當日不僅延遲至少1.5小時才吐實大貨車位置，還謊稱車上僅有300公斤問題豬肉及150公斤蝦子。

    衛生局昨日要求提供2部貨車GPS，以釐清2車上所有載運貨物匡列接觸風險時，嘉里大榮一開始稱僅小貨車裝設，直至稽查員追問始吐實交出兩車GPS資料，確認當日大貨車上載運674件冷鏈及其他 貨品，分送至高雄12個行政區，隨即啟動全面回收疑似污染貨物並集中送焚化爐銷毀。

    衛生局指出，嘉里大榮謊稱貨車載運貨品品項、妨礙規避調查提供GPS等多項嚴重妨礙而延宕食安管控行為，可能造成高雄市食安風險增加，今將依「食品安全衛生管理法」第47條第11款規定，對其加重裁處300萬元罰鍰，且業者行為涉及散布病菌，對公共安全有重大影響，並移送地檢偵辦。

    衛生局將管控大發營業所疑似污染貨物回收銷毀後，管制車輛移動，同時命該營業所（含低溫配站）暫停作業1星期，所有工作人員造冊列管，並具結自10月23日至今有無接觸養豬場，且即日起不得接觸養豬場，時間至少20天。

    此外，嘉里大榮物流昨發布聲明指「主管機關誤解、主動配合調查，絕無規避或延誤」，衛生局強調，強調相關稽查皆有紀錄，所有裁罰皆依法有據，不容業者扭曲。

