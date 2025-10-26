為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    海外包裹禁帶豬肉 收件者蓄意違規最高罰100萬

    2025/10/26 12:05 記者吳柏軒／台北報導
    農業部防檢署重申，海外包裹禁止夾帶豬肉，未依規定申請檢疫者，最高可開罰100萬元。圖為郵件處理中心搬貨情形。（記者黃旭磊攝）

    農業部防檢署重申，海外包裹禁止夾帶豬肉，未依規定申請檢疫者，最高可開罰100萬元。圖為郵件處理中心搬貨情形。（記者黃旭磊攝）

    民眾網路購物盛行，但非洲豬瘟疫情全球嚴峻，郵局傳出近3個月日夜處理中國電商平台來台的包裹，但相關平台販售豬肉香腸、豬肉月餅等，恐成防疫漏洞；農業部防檢署重申，多年來持續跟民眾宣導，海外包裹禁止夾帶豬肉輸入，海關每件都會經過X光查驗，若有蓄意違規的收件民眾，罰鍰5萬元起跳、最高100萬元。

    防檢署長杜麗華表示，針對海外輸入包裹夾藏豬肉，相關單位一定攔截，若貨品是肉製品，要通知防檢人員到場檢疫，重申「肉製品沒申報通通違法」。

    防檢署主任秘書陳子偉指出，從中國爆發非洲豬瘟以來，就持續跟民眾宣導，海外寄收包裹不能夾帶豬肉，多年來一直不斷提醒民眾，宣傳包含臉書、IG、平面及電視等多元管道，相信大家都有共識，重申不能寄收，通通違法。

    陳子偉也說，而不管任何郵包、快遞、行李以及所有貨運方式，都會經過海關X光檢查，一旦發現疑似檢疫物，就會通知防檢人員查驗，且不得輸入；而收件者也負有責任，尤其是蓄意訂購國外香腸，告知不能輸入，卻沒誠實申報，如訂購香腸但包裝上卻寫成衣服，蓄意規避申報義務者，將依動物傳染病防治條例，依法向收件者開罰，處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播