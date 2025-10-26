海外包裹禁帶豬肉 收件者蓄意違規最高罰100萬

農業部防檢署重申，海外包裹禁止夾帶豬肉，未依規定申請檢疫者，最高可開罰100萬元。圖為郵件處理中心搬貨情形。（記者黃旭磊攝）

民眾網路購物盛行，但非洲豬瘟疫情全球嚴峻，郵局傳出近3個月日夜處理中國電商平台來台的包裹，但相關平台販售豬肉香腸、豬肉月餅等，恐成防疫漏洞；農業部防檢署重申，多年來持續跟民眾宣導，海外包裹禁止夾帶豬肉輸入，海關每件都會經過X光查驗，若有蓄意違規的收件民眾，罰鍰5萬元起跳、最高100萬元。

防檢署長杜麗華表示，針對海外輸入包裹夾藏豬肉，相關單位一定攔截，若貨品是肉製品，要通知防檢人員到場檢疫，重申「肉製品沒申報通通違法」。

防檢署主任秘書陳子偉指出，從中國爆發非洲豬瘟以來，就持續跟民眾宣導，海外寄收包裹不能夾帶豬肉，多年來一直不斷提醒民眾，宣傳包含臉書、IG、平面及電視等多元管道，相信大家都有共識，重申不能寄收，通通違法。

陳子偉也說，而不管任何郵包、快遞、行李以及所有貨運方式，都會經過海關X光檢查，一旦發現疑似檢疫物，就會通知防檢人員查驗，且不得輸入；而收件者也負有責任，尤其是蓄意訂購國外香腸，告知不能輸入，卻沒誠實申報，如訂購香腸但包裝上卻寫成衣服，蓄意規避申報義務者，將依動物傳染病防治條例，依法向收件者開罰，處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

