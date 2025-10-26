非洲豬瘟禁宰禁運將延長為10天 行政院：相關補助研議中

非洲豬瘟，豬隻的禁宰禁運將延長為10天，立委羅廷瑋爭取中央補助無法營業的攤商等。（本報資料照）

台中市爆出非洲豬瘟，豬隻的禁宰禁運將延長為10天，立委羅廷瑋今天出席中央應變記者爭取補助攤商，並補助攤商業者利用休業期間行設置冷鏈系統等轉型；行政院秘書長張惇涵表示，立委何欣純等在工作會議也有反映，中央應變中心將研究租金等相關補貼，也會透過記者會等向國人報告，並強調豬農主動通報是最重要的，主動通報才能守護自己及產業，才有後續的補償。

立委羅廷瑋今天在中央應變記者會上表示，過去農損等皆有災害補償金，禽流感主動通報撲殺也有獎助金，因台中市爆非洲豬瘟疫情，豬肉攤商無法營業，可否給予適當補助？因禁運禁宰延長為10天，除公家補助，也拜託地方政府減免攤商租金，並利用業者休業，加大力度補助業者轉型，加強冷鏈系統，還有加強宣導或補助家戶廚餘發酵或購買廚餘機。

行政院長卓榮泰表示，今天稍早在工作會議上，包括營業等損失，行政院會進一步研議，並請行政院秘書長張惇涵說明。

行政院秘書長張惇涵表示，工作會議上，何欣純立委等也有反映，菜市場攤商休市，請中央應變中心研究租金等相關補貼，他強調，豬農主動通報是最重要的，主動通報才能守護自己及產業，才有後續的補償，主動通報是否有相關的獎勵機制，工作會議也責成陳時中政委及農業部長陳駿季討論，一旦有新的措施及結果，中央應變中心也會透過記者會等向國人報告。

