非法民宿老闆猥褻女客 屏縣府每季「公開名單」打擊不法業者

恆春一家非法民宿老闆猥褻國際旅客引發嘩然。（記者蔡宗憲攝）

恆春一家非法民宿老闆猥褻國際旅客引發嘩然，屏東縣政府交通旅遊處（簡稱交旅處）針對非法民宿亂象，推出新策略，未來依《發展觀光條例》規定，對違規情節重大者，每季在縣府網站公開業者名稱、地址、負責人姓名及違規事項。縣府強調，此公開機制旨在嚇阻不法，保障旅客權益，但當地業者與居民看法兩極，有人叫好，也有人憂心產生公審霸凌現象。

此舉源於近期恆春「33背包客棧」事件，老闆涉嫌猥褻入住女學生，縣府已勒令停業並揚言斷水斷電，但凸顯非法民宿安全隱憂。縣府稽查後強調，確認該民宿非法經營三間房，先前已兩度被罰卻屢犯，也坦言非法民宿稽查難度高，多靠民眾檢舉，去年查獲167件，多集中恆春半島。新公開策略將鎖定重犯，每季更新名冊，讓消費者避險。

在地合法民宿業者多表支持，一名經營近二十年的資深民宿業者認為，「非法民宿拖累我們形象，房價亂漲、安全出問題，害合法業者被一竿子打翻。支持縣府公開，讓市場公平競爭。」另一位經營十年民宿的林小姐也認同，「公開名冊能讓旅客查詢，像交通部『旅宿網』一樣，保障大家安全，避免類似負面事件重演。」她補充，恆春旅遊復甦不易，非法業者影響整體觀光品質。

然而反對聲浪也不小，當地居民王先生認為，此舉公開姓名地址，等於社會公審，萬一業者只是小違規或難以變更合法，就毀了生計，公審方式太狠。」一名不願具名的非法業者私下抱怨，「很多業者不是不想合法，是遇到難解問題，縣府應放寬限制輔導合法化，非一味打壓。」

縣府交旅處則強調，新策略僅針對情節重大者，目的是維護公共安全，呼籲民眾選擇合法旅宿，共同打擊非法，希望整個區域的旅遊品質及形象逐步回升，重新擦亮恆春半島的國旅品牌價值。

