台北車站頂呱呱驚現「老鼠」躺恰吉炸雞櫃旁 官方回應了

頂呱呱炸雞展示櫃驚見老鼠出沒，引發網友熱烈討論。（@powerkshs/Threads授權提供）

知名炸雞連鎖品牌「頂呱呱」近日與全球經典恐怖IP《鬼娃恰吉CHUCKY》進行聯名活動，門市從牆面到包裝都被恰吉主題佔滿。沒想到活動正夯之際，位於台北車站的分店卻有顧客驚見一隻老鼠倒臥在炸雞展示櫃旁，嚇得直呼「你們主廚好像受傷了喔，萬聖節主題直接真鼠演出，被嚇就飽了」。

有網友24日在Threads貼出影片驚呼：「X的嚇死，北車板南線頂呱呱你們主廚好像受傷了喔，萬聖節主題直接真鼠演出，被嚇就飽了，真是謝囉」畫面中，一隻老鼠躺在展示櫃邊，身上疑似沾滿黏鼠板的膠水，背景的恰吉裝飾更讓畫面詭異十足。

頂呱呱官方帳號隨即在貼文下方回應：「因商場近日進行消毒作業，我們已在第一時間通報誠品商場及衛生局並緊急處理，為確保環境衛生與食品安全，捷運誠品店將暫停營業一日並進行全面消毒。所有食材皆已依規定全面報廢處理，造成不便，敬請見諒。」

貼文曝光後立刻引發熱議，網友紛紛留言：「超噁」、「感覺是黏鼠板掙脫不小心爬出來被顧客看到」、「可憐小生物，為了掙脫黏鼠板，已經腳斷癱瘓，應該是從天花板摔落」、「我以為是因應萬聖節，用電動假鼠」、「看起來是被恰吉幹掉的」、「配合後面恰吉廣告主題完全具現化，但商場白天老鼠應該不敢這麼大膽出現，應該就像頂呱呱說的是內部消毒逼出來的」。

更有人聯想到民進黨立委王世堅質詢時的經典台詞「本來是從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬⋯⋯沒出息」留言酸道：「恰吉：匆匆忙忙連滾帶爬……」、「匆匆忙忙連滾帶爬，沒出息」、「還得是從從容容的恰吉」、「果然遇到恰吉還是連滾帶爬」。

針對北車捷運誠品店有老鼠躺在炸雞展示櫃旁，頂呱呱官方24日緊急發布停業公告。（擷取自@tkkfriedchicken.tw/Threads）

