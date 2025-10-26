為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    日團Avantgardey大跳「國小Lucy健康操」 萬人驚呼︰超整齊！

    2025/10/26 12:20 即時新聞／綜合報導
    昨（25）日下午，Avantgardey團員分享她們大跳台灣國小健康操的影片，令大批台灣粉絲感到又驚又喜。（圖擷取自@nona_avantgardey IG，本報合成）

    昨（25）日下午，Avantgardey團員分享她們大跳台灣國小健康操的影片，令大批台灣粉絲感到又驚又喜。（圖擷取自@nona_avantgardey IG，本報合成）

    Lucy紅了！日本舞蹈天團Avantgardey將在周二（10月28日）再度來台演出，團員們為此在社群平台分享各種趣味宣傳。昨（25）日下午，Nona分享她與其他3名團員，一起大跳台灣國小健康操的影片，吸引超過160萬人瀏覽朝聖，台灣粉絲也對此感到非常驚喜，並大讚4人整齊劃一的動作「非常標準」。

    Nona在IG、Threads發布的最新影片，只見4名Avantgardey團員一起搭配台灣「Lucy健康操」影音，做出片中示範學生的健康操動作，不過4人的動作更加同步整齊，臉上還不時露出古怪逗趣的浮誇表情，並在影片最後秀出Avantgardey來台演出預告。Nona也透露，團員們正在為的台北場表演進行熱身，希望到時候大家都能玩得開心。

    影片曝光後，立即掀起許多台灣網友共鳴，「台灣人的上學回憶」、「從沒看過這麼標準的健康操」、「國民健康操竟然紅到日本」、「Lucy一定沒有想到會有這一天」、「凋零的國小記憶都強制回來了」、「瘋掉，國小老師一週聽5天的音樂」、「救命，是哪個天才給她們出的主意」、「好可怕ww我居然可以不聽聲音唱完整首歌」、「收下我膝蓋！死去的回憶又被喚醒惹」、「台灣人真的沒有想到有一天這首歌登大場面」。

    另外，由於「Lucy健康操」是2004年教育部委託專家學者共同編製的新式國民健康操，屬於台灣8、9年級生共同回憶，因此有其他網友敲碗，「可以跳我們國小時的健康操呢？1233211234567我們是快樂的好兒童」、「我們是快樂的好兒童，身體好精神好，愛清潔有禮貌… 不得不說，過了20年我還記得怎麼跳…這該死的肌肉記憶」。

    還有網友注意到，影片結束前的最後一句歌詞，正好是台語的「大家同齊來」（大家一起來），讚嘆Avantgardey真的很會選曲。

    在 Threads 查看

    生活今日熱門
