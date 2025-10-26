下到發霉！罕見共伴連7天大雨 北台灣累積雨量一片紫黑

近7日累積雨量圖，北北基桃宜一片紫黑，下到發霉。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

受風神颱風外圍環流、擾動97W與東北季風共伴效應影響，北台灣出現罕見且持久的「共伴效應接力」，連下7天大雨，氣象粉專曝光3近7日累積雨量圖，北北基桃宜一片紫黑，下到發霉，山區累積雨量恐超過2000毫米。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，首波有感的東北季風巧遇風神颱風外圍水氣、太平洋高壓東南風暖濕氣流以及被搓出來的熱帶擾動97W，使冷暖氣團長時間交會，出現罕見且持久的「共伴效應接力」，北台灣整整連下了將近７天的大雨，所幸這次共伴的位置比較北邊，花蓮這一帶很幸運的躲過。

請繼續往下閱讀...

隨著水氣逐漸減少，降雨強度目前已明顯趨緩，從19日0時至25日晚上8時，近7日累積雨量圖顯示，台北陽明山區雨量至少達1800毫米，其中擎天、鞍部、竹子湖，因資料傳輸中斷有約1天資料缺漏，若補上實際降雨，總雨量應超過2000毫米。

平地最多的則是在新北石碇及台北士林均達1000毫米，「颱風論壇」提醒，連日降雨讓北部山區土壤含水量飽和，坡地鬆軟、崩塌風險高，這幾天避免前往北部山區活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法