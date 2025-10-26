為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    下到發霉！罕見共伴連7天大雨 北台灣累積雨量一片紫黑

    2025/10/26 11:38 即時新聞／綜合報導
    近7日累積雨量圖，北北基桃宜一片紫黑，下到發霉。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    近7日累積雨量圖，北北基桃宜一片紫黑，下到發霉。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    受風神颱風外圍環流、擾動97W與東北季風共伴效應影響，北台灣出現罕見且持久的「共伴效應接力」，連下7天大雨，氣象粉專曝光3近7日累積雨量圖，北北基桃宜一片紫黑，下到發霉，山區累積雨量恐超過2000毫米。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，首波有感的東北季風巧遇風神颱風外圍水氣、太平洋高壓東南風暖濕氣流以及被搓出來的熱帶擾動97W，使冷暖氣團長時間交會，出現罕見且持久的「共伴效應接力」，北台灣整整連下了將近７天的大雨，所幸這次共伴的位置比較北邊，花蓮這一帶很幸運的躲過。

    隨著水氣逐漸減少，降雨強度目前已明顯趨緩，從19日0時至25日晚上8時，近7日累積雨量圖顯示，台北陽明山區雨量至少達1800毫米，其中擎天、鞍部、竹子湖，因資料傳輸中斷有約1天資料缺漏，若補上實際降雨，總雨量應超過2000毫米。

    平地最多的則是在新北石碇及台北士林均達1000毫米，「颱風論壇」提醒，連日降雨讓北部山區土壤含水量飽和，坡地鬆軟、崩塌風險高，這幾天避免前往北部山區活動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播