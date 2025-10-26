南來北往留意溫差！未來一週低溫恐下探「1字頭」

未來一週溫度預測。（氣象署提供）

今天（26日）是光復節連假收假日，南來北往民眾留意溫差。中央氣象署預報，未來一週北部及東半部有雨，局部地區有可能低於20度，中南部留意日夜溫差。大台北山區、基隆北海岸週二留意局部大雨，宜蘭週二及週三留意局部大雨，週六新一波東北季風報到。

氣象署預報員劉沛滕表示，這波東北季風影響至週三，迎風面有雨。今天北台灣整日濕涼，桃園以北、宜花容易下雨，中南部晴到多雲，能見到陽光，但午後山區及南部部分地區午後留意零星短暫雨勢，日夜溫差大；另外，今天是連假收假日，南來北往民眾留意溫差。

週一至週三，北部、東半部局部降雨，中南部部分山區午後有雨，中南部平地以多雲天氣為主。週二大台北山區、基隆北海岸有局部大雨，週二及週三宜蘭地區留意局部大雨。

週四及週五東北季風減弱，水氣減少，北部及西半部多數地區降雨趨緩，氣溫稍微回升，大台北西側有機會見到陽光；不過，由於偏東風環境，東半部仍有零星降雨，基隆北海岸、東北角、大台北東側山區也有雨。

週六新一波東北季風報到，帶來水氣，迎風面桃園以北、東半部容易降雨。

未來一週溫度趨勢，北台灣今天至週二溫度略低偏涼，週四及週五白天高溫略為回升，週六又開始下降；北部地區低溫約20至22度，基隆北海岸、迎風面近山區平地可能達局部20度甚至低一些，中南部日夜溫差可達8至10度。

劉沛滕提醒，沿海留意2至5米浪高，部分沿海空曠地區注意8級強陣風；下一波東北季風週六報到，強度尚不確定，但預計11月東北季風可能會讓台灣整體氣溫再下降，是否低於19度要再觀察。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

