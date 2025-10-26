龜山2社宅工程崩塌搶修完成 桃市：待加固工程完成後復工

龜山區2處社會住宅工地邊坡滑落，目前均已完成噴凝土護坡穩定坡面工程，待天候穩定再進行永久性加固工程，圖為善捷段社宅基地。（圖由住宅處提供）

桃園市連日豪雨造成龜山區2處社會住宅工地邊坡滑落，桃市府住宅發展處表示，這2天氣候狀況仍不穩定，但要求廠商以「穩定坡面、防止災情擴大」為首要目標進行搶修工程，2處基地均已完成噴凝土護坡穩定坡面工程，待天候穩定再進一步進行永久性加固工程，目前2處社宅均已停工，待加固工程完成後才能復工。

住宅處表示，此次事件主因為短時強降雨導致土壤含水量飽和，事發後市府團隊首要任務便是穩定現場，除了在滑落坡面緊急覆蓋帆布、堆置太空包，也針對善捷段基地周邊進行必要的交通管制與人行道預防性維護，隨著搶修工作推進，施工團隊已成功克服天候限制，完成善捷段和興安段的噴凝土作業，為邊坡提供即時保護，而永久性的修復計畫已擬定，所有執行鋼軌樁工程所需的機具與材料整備待命，待天氣許可便會立即啟動後續的加固工程，從根本強化邊坡穩定性。

至於外界關心的整體工期是否受到影響，住宅處表示，目前以邊坡復原及工區安全為最優先考量，此次邊坡搶修屬必要的應變措施，待邊坡完全穩定並完成加固作業後，將會重新評估對工程進度的影響，並要求統包商在確保安全與品質的前提下研擬方案，力求將衝擊降至最低。

住宅處強調，事件發生後第一時間依程序立刻組成因應小組，邀集包含建管單位指派的專業技師，完成現場勘查並召開會議，嚴格控管復原工序，以人員、鄰房與公共設施安全為最高原則，將持續24小時監控現場，確保社宅工程長期安全，此外，搶修期間工程車輛頻繁進入，對周邊居民感到抱歉，也感謝居民的體諒。

龜山區2處社會住宅工地邊坡滑落，目前均已完成噴凝土護坡穩定坡面工程，待天候穩定再進行永久性加固工程，圖為興安段社宅基地。（圖由住宅處提供）

