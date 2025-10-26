為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    龜山2社宅工程崩塌搶修完成 桃市：待加固工程完成後復工

    2025/10/26 12:02 記者鄭淑婷／桃園報導
    龜山區2處社會住宅工地邊坡滑落，目前均已完成噴凝土護坡穩定坡面工程，待天候穩定再進行永久性加固工程，圖為善捷段社宅基地。（圖由住宅處提供）

    龜山區2處社會住宅工地邊坡滑落，目前均已完成噴凝土護坡穩定坡面工程，待天候穩定再進行永久性加固工程，圖為善捷段社宅基地。（圖由住宅處提供）

    桃園市連日豪雨造成龜山區2處社會住宅工地邊坡滑落，桃市府住宅發展處表示，這2天氣候狀況仍不穩定，但要求廠商以「穩定坡面、防止災情擴大」為首要目標進行搶修工程，2處基地均已完成噴凝土護坡穩定坡面工程，待天候穩定再進一步進行永久性加固工程，目前2處社宅均已停工，待加固工程完成後才能復工。

    住宅處表示，此次事件主因為短時強降雨導致土壤含水量飽和，事發後市府團隊首要任務便是穩定現場，除了在滑落坡面緊急覆蓋帆布、堆置太空包，也針對善捷段基地周邊進行必要的交通管制與人行道預防性維護，隨著搶修工作推進，施工團隊已成功克服天候限制，完成善捷段和興安段的噴凝土作業，為邊坡提供即時保護，而永久性的修復計畫已擬定，所有執行鋼軌樁工程所需的機具與材料整備待命，待天氣許可便會立即啟動後續的加固工程，從根本強化邊坡穩定性。

    至於外界關心的整體工期是否受到影響，住宅處表示，目前以邊坡復原及工區安全為最優先考量，此次邊坡搶修屬必要的應變措施，待邊坡完全穩定並完成加固作業後，將會重新評估對工程進度的影響，並要求統包商在確保安全與品質的前提下研擬方案，力求將衝擊降至最低。

    住宅處強調，事件發生後第一時間依程序立刻組成因應小組，邀集包含建管單位指派的專業技師，完成現場勘查並召開會議，嚴格控管復原工序，以人員、鄰房與公共設施安全為最高原則，將持續24小時監控現場，確保社宅工程長期安全，此外，搶修期間工程車輛頻繁進入，對周邊居民感到抱歉，也感謝居民的體諒。

    龜山區2處社會住宅工地邊坡滑落，目前均已完成噴凝土護坡穩定坡面工程，待天候穩定再進行永久性加固工程，圖為興安段社宅基地。（圖由住宅處提供）

    龜山區2處社會住宅工地邊坡滑落，目前均已完成噴凝土護坡穩定坡面工程，待天候穩定再進行永久性加固工程，圖為興安段社宅基地。（圖由住宅處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播