為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    因應非洲豬瘟 卓榮泰：原5天基礎上再延長禁運、禁宰10天

    2025/10/26 11:03 記者黃旭磊／台中報導
    行政院長卓榮泰（中）今天上午宣布，全國豬隻禁運措施延長10天。（記者黃旭磊攝）

    行政院長卓榮泰（中）今天上午宣布，全國豬隻禁運措施延長10天。（記者黃旭磊攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心今天對外說明進度，行政院長卓榮泰、行政院政委陳時中、指揮官暨農業部長陳駿季及台中市長盧秀燕同場說明，農業部次長杜文珍率先說明表示，目前除了台中梧棲案例場，全國養殖及屠宰場檢測皆陰性，卓榮泰接續強調，非洲豬瘟有潛伏期，將再延長禁運措施10天。

    卓榮泰說，防疫前5天除案例場，暫未發現疫情擴散跡象，不過，海上發現漂流死豬，也有國外郵件包裹及遊客開放入境，考量豬瘟疫情有潛伏期，將延長禁運措施10天。

    全國豬隻禁運及禁宰措施，從10月22日中午12時起，全國豬隻禁止移動和屠宰為期5天，卓榮泰說明後，這項措施即日起延長10天。

    卓榮泰上午10時許，於中央前進應變所強調，為從嚴防疫，必須要延長豬隻禁運、禁宰時間10天，目前在台中所有關聯場、全國各地的養豬場進行第一波疫調，現階段還在病毒潛伏期間，雖然沒有發現太多異狀，但絕不能掉以輕心。

    卓榮泰指出，根據專家會議建議，在原本5天的基礎上，要再延長禁運、禁宰10天，並以5天為週期，擬定作戰計畫，進行滾動式檢討，後續會再逐步宣布，這10天禁運、禁宰期間，請豬農、產業、市場及國人同胞們，一起用更高的標準合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播