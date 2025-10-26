因應非洲豬瘟 卓榮泰：原5天基礎上再延長禁運、禁宰10天

行政院長卓榮泰（中）今天上午宣布，全國豬隻禁運措施延長10天。（記者黃旭磊攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心今天對外說明進度，行政院長卓榮泰、行政院政委陳時中、指揮官暨農業部長陳駿季及台中市長盧秀燕同場說明，農業部次長杜文珍率先說明表示，目前除了台中梧棲案例場，全國養殖及屠宰場檢測皆陰性，卓榮泰接續強調，非洲豬瘟有潛伏期，將再延長禁運措施10天。

卓榮泰說，防疫前5天除案例場，暫未發現疫情擴散跡象，不過，海上發現漂流死豬，也有國外郵件包裹及遊客開放入境，考量豬瘟疫情有潛伏期，將延長禁運措施10天。

全國豬隻禁運及禁宰措施，從10月22日中午12時起，全國豬隻禁止移動和屠宰為期5天，卓榮泰說明後，這項措施即日起延長10天。

卓榮泰上午10時許，於中央前進應變所強調，為從嚴防疫，必須要延長豬隻禁運、禁宰時間10天，目前在台中所有關聯場、全國各地的養豬場進行第一波疫調，現階段還在病毒潛伏期間，雖然沒有發現太多異狀，但絕不能掉以輕心。

卓榮泰指出，根據專家會議建議，在原本5天的基礎上，要再延長禁運、禁宰10天，並以5天為週期，擬定作戰計畫，進行滾動式檢討，後續會再逐步宣布，這10天禁運、禁宰期間，請豬農、產業、市場及國人同胞們，一起用更高的標準合作。

