嘉里大榮被控隱匿感染車去向 林楚茵再曝其中資背景

台中市爆發非洲豬瘟案例，各地嚴防疫情外流。對於「嘉里大榮」被控不配合提供疑似感染車輛去向，民進黨立委林楚茵今表示，早在本月8日、15日她在立法院質詢「中資滲透台灣物流業」時，她就提醒國安局、國防部與退輔會，「嘉里大榮」的中資背景，事實證明物流業若被「滲透」將是國安危機！

高雄市衛生局日前接獲彰化縣衛生局通知指出，有一批疑似問題肉品已出貨至高雄市某肉品業者，但物流業者嘉里大榮卻不願說明物流車的去向。對此，嘉里大榮昨晚發聲明做出回應，強調接獲主管機關通知後即主動配合調查，否認有規避或延誤，並稱現場人員一時無法確認當天的行政調查範圍，才會發生誤會。

林楚茵指出，今天大家都在譴責防堵「非洲豬瘟」的過程，「嘉里大榮」扯後腿不配合提供疑似感染車輛去向，拒絕調查的行為非常詭異也不合理！

「才說『嘉里有鬼』竟然就不演了！」林楚茵表示，本月8日、15日她在立法院質詢「中資滲透台灣物流業」時，她就提醒國安局、國防部與退輔會，「嘉里大榮」的中資背景，更要求相關單位檢討物流若被中資滲透的嚴重性！「楚茵不是先知，但事實證明物流業若被『滲透』將是國安危機！」

林楚茵也拿出質詢時的PPT，提及「嘉里大榮」中資背景的關係圖，並要求交通部、經濟部、國安局等相關單位處理，不只是重罰「嘉里大榮」，更要檢討改進中資投資台灣物流業的相關政策！

林楚茵表示，台灣因台中市長盧秀燕釀非洲豬瘟破口在「台中」，將通報世界動物衛生組織（WOAH）、全面禁出口豬肉！若3個月內沒有第2起案例，才有機會改列非疫區，關鍵90天防疫重中之重，絕不容「紅色物流鏈」在戰時、防疫關鍵亂台！

