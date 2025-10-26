新北教育成績亮眼 10校獲選教育部「智慧化氣候友善校園」計畫

學生體驗校園生態固碳調查。（記者羅國嘉攝）

新北市在「智慧教育」與「永續校園」雙軌並進上再創佳績！教育部公布114年度「建構智慧化氣候友善校園先導型計畫」結果，新北共有10校獲選，全國居冠。教育局表示，新北長年推動永續校園行動計畫，結合智慧科技導入能源監測與環境教育，讓學生在日常中實踐低碳生活，從學習到行動落實永續精神。

教育局衛生保健及環境教育科長陳沛雯指出，新北長期推動「永續校園行動計畫」，今年特別推薦新埔國小率先申請「示範計畫」，導入智慧能源監測、綠電管理與環境數據分析，打造淨零轉型示範校園。另有國立空中大學、民義、青潭、國泰、鶯歌、育德、山佳、雙溪及插角國小等9校申請「基礎計畫」，從能源系統建置到課程發展，全方位落實智慧化與永續化。

請繼續往下閱讀...

其中，新埔國小打造「淨零校園學習地圖」，設置五大解說站，結合「走路上學」、「節能競賽」與「綠色餐桌」等行動，讓學生在生活中實踐低碳理念；參與基礎計畫的青潭國小則以「川、山、家」為核心，串聯新店溪河川水岸資源、山林田野與家校合作力量，推動節能與環境監測，並進行溫室氣體查證及碳匯調查，榮獲金熊級低碳校園、台美生態學校及台灣永續教育獎等肯定。

教育局表示，氣候變遷與能源轉型是教育新課題，更是責任所在。未來將持續以智慧科技串聯學校、家庭與社區，推動師生從理解到行動，讓每一座校園都成為守護地球的起點。

畢業班植樹活動（光蠟樹），增加學校生態固碳量。（記者羅國嘉攝）

學生體驗碳盤查（雨水回收）。（教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法