北市景美溪畔增設公園 重現「霧裡薛圳」水文記憶

台北市公園處將在景美溪畔增設公園，重現「霧裡薛圳」水文記憶。模擬圖。（圖由台北市公園處提供）

台北市文山區試院里民活動中心附近的和興（文景57號）公園預定地，經凝聚地方共識，將重現昔日「霧裡薛圳」的水文記憶，從停車場回歸具生態、休憩及社區連結功能的公園綠地，為地方注入新的綠意與活力，台北市公園路燈工程管理處表示，將於年底完成設計，明（115）年4月開工、12月底完工，打造兼具生活感與在地認同的共享空間，形塑文山區新地景。

公園處日前舉辦設計案地方說明會，邀請地方民意代表、里長及里民參與，收集各方意見作為設計調整的參考。公園處表示，會中居民提出多項建議，包括種植具有花香植物如桂花、增設遮蔭及遮雨設施、喬木修剪、體健設施防滑及縮短工期等事項，將納入後續評估。

公園處指出，設計構想將重現昔日「霧裡薛圳」的水文記憶，根據文山學學員蔡雅文、蒯宜生整理的〈霧裡薛圳〉，「霧裡薛圳是台北歷史悠久的水圳，景美溪的舊名霧裡薛溪，昔日曾有平埔族原住民散居於此，在他們的語言中『霧裡薛』意指『美麗的』，而這條霧裡薛溪即是『美麗之河』之意。」這段記憶將會融入公園景觀設計之中，促進居民互動與社區凝聚。

公園處曾俊傑總工程司表示，規劃內容除保留基地內原有大樹外，並導入取水意象設施、設置埤腹小丘與礫石圳道，營造山水交融的自然氛圍。同時配置休憩座椅與遮蔭設施，讓家長與孩童能在安全、舒適的環境中共享親子時光。藉由說明會，已與地方民眾深入討論公園空間配置與使用機能，包括休憩空間配置、植栽種類與整體調性、以及體健設施安全性等議題。將以「感知埤腹山水・喚醒水圳記憶・共織一抹綠意地景」為設計主軸，結合在地歷史脈絡、區域特色及多族群使用需求，打造1座兼具自然意象與人文底蘊的試院地景公園。

台北市公園處將在景美溪畔增設公園，重現「霧裡薛圳」水文記憶，日前舉辦地方說明會。（圖由台北市公園處提供）

