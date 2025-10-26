為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園多處路段每逢大雨就淹水 議員促盤點易淹區重訂排水標準

    2025/10/26 10:24 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市有多處路段每逢大雨就積淹水，桃園區民族地下道即是積淹水熱點。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    受到極端氣候影響，近年經常豪雨成災，此次風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，桃園市單日也有逾卅路段積淹水，尤其桃園市有207條雨水下水道，未達5年重現期距保護標準，議員促市府重新檢討區排標準並依序整建；水務局長劉振宇表示，已爭取預算針對全市28個都市計畫區雨水下水道重新規劃檢討，預計今年底完成。

    議員林政賢表示，在極端氣候之下，雨水下水道功能是否健全非常重要，桃園審計處今年報告指出，桃市府委外辦理2024年桃園市承洪韌性及友善水域規劃暨諮詢技術服務，提出轄內都計區雨水下水道容受力分析，結果顯示桃園市20處都計區有207條雨水下水道，未能達到原規劃5年重現期距的保護標準，部分排水系統每小時僅能承受10毫米降雨強度，如今「雨勢一來人孔蓋就冒水、低窪區域就積水」，已成很多地區的常態，市府應儘速盤點全市易淹水熱區，重訂排水設計標準與整建優先順序。

    議員鄭淑方表示，極端降雨導致低窪地區淹水，以楊梅區中山南路一帶來說，下雨就淹水問題持續，希望市府掌握各地區淹水區，並編定治水計畫及年度排水改善，畢竟氣候狀況難以預測。

    劉振宇表示，依據內政部國土署訂定雨水下水道系統規劃原則檢討，直轄市都計內雨水下水道系統再現期標準，為採用5年重現期，桃園升格為直轄市後，已爭取流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫補助經費約2億219萬元，將全市28個都市計畫區進行雨水下水道重新規劃檢討，包括升格前由鄉鎮市公所施作的，預計今年底全數規劃檢討完成。

    另，因雨水下水道建設經費高昂，平均1公里經費約需超過1億元，將持續爭取中央補助工程經費補助，持續辦理雨水下水道建設，包括楊梅火車站前亦會爭取預算改善。

    水務局表示，近年來雨量不斷增加，統計今年單日累積最高雨量達333.5mm、位於復興區，其次為大溪區305.5mm、蘆竹區261mm。

