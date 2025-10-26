光復連假收假日 省道12地雷路段一次看

光復節連假最後1天，省道預估壅塞路段包括台2線關渡至淡水等路段。（資料照）

今天是光復節連假最後1天，預估湧現返回工作地的車潮。公路局表示，今天12省道路段容易壅塞，建議民眾避開路段，或出發前先查詢相關管制情形。

公路局表示，今天省道易壅塞路段，銜接國道的快速公路方面，北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段；主要城際道路方面，北部台61線鳳鼻至香山路段，中部台61線竹南路段、玄寶大橋路段及台61線中彰大橋路段。

請繼續往下閱讀...

部分短程旅遊觀光景點路段亦預估車多或壅塞，包括北部台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、台3線大溪路段以及南部台3線古坑至梅山路段。

公路局提醒，因應燕子口堰塞湖水位溢流靳珩隧道，台8線天祥至太魯閣路段（167K+700至184K+500）仍持續配合封路，後續視災況評估另行公告放行時間。

另外，昨天省道部分路段車多壅塞，主要是台61線北上伸港至中彰大橋路段、南下鳳山溪橋路段至竹港大橋路段；台74線西向霧峰至大里路段、東向草湖至霧峰路段；台18線西向觸口路段、東向中埔路段。西部國道客運共駛5552班次，疏運10萬1141人；東部國道客運路線共駛1475班次，疏運2萬3507人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法