    台灣爆非洲豬瘟 「發明達人」研發餐廳用廚餘機意外爆紅！

    2025/10/26 10:44 記者劉曉欣／彰化報導
    趙宇超研發的廚餘破碎發酵機，意外爆紅。（資料照）

    趙宇超研發的廚餘破碎發酵機，意外爆紅。（資料照）

    台灣確認檢出首例非洲豬瘟病毒，讓今年拿下國家發明獎金牌的廚餘破碎發酵機爆紅！「發明達人」趙宇超表示，他當初就是看好廚餘處理的未來需求，才會研發專供餐廳使用的廚餘機，連日來詢問度暴增，訂單成長5成，短短幾天賣出超過20台，目前下訂至少要等1個月才能出貨！

    趙宇超今年第4度拿下國家發明獎，今年得獎作品經過9個月反覆測試，也終於上市。他強調，目前來詢問度最高的是餐廳，因為許多餐廳認為中央短期雖然是禁止廚餘養豬15天，但許多縣市都已明文規定禁止廚餘餵豬，必須提早作好廚餘自行去化的準備。

    趙宇超強調，他研發的這款廚餘破碎發酵機，生熟廚餘全都吃，更是「台灣製造」，價格比進口便宜，又有後續維修保固的在地服務。機器在不加溫下，單日可處理200公斤到300公斤廚餘，如果加溫的話，單日可處理4、500公斤廚餘，電費換算下來，每公斤約為0.25元。從牡蠣殼、豬腳骨頭到牛肉的丁骨，還有玉米外殼、地瓜葉梗、竹筍殼通通都可以處理。

    他表示，他當初研發的初心，就是看到先進國家對於廚餘機的需求，因為歐美國家都是以飼料養豬，家戶都是用鐵胃廚餘機來排到下水道，如今也面對清洗下水道的問題。而他的廚餘機讓廚餘經過酵母菌發酵分解成胺基酸水，可直接投入馬桶，幫化糞池分解排泄物，把廚餘轉廢為寶！

    趙宇超拿到發明金牌獎的廚餘機，生熟廚餘全都吃。（資料照）

    趙宇超拿到發明金牌獎的廚餘機，生熟廚餘全都吃。（資料照）

    趙宇超拿到發明金牌獎的廚餘機，生熟廚餘全都吃。（資料照）

    趙宇超拿到發明金牌獎的廚餘機，生熟廚餘全都吃。（資料照）

    趙宇超拿到發明金牌獎的廚餘機，讓廚餘經過酵母菌發酵分解成胺基酸水。（資料照）

    趙宇超拿到發明金牌獎的廚餘機，讓廚餘經過酵母菌發酵分解成胺基酸水。（資料照）

