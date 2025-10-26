為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟爆發第5天 台中台北兩地「雙記者會」繼續開

    2025/10/26 10:14 記者吳柏軒／台北報導
    應對非洲豬瘟疫情，中央成立災害應變中心，至今已召開第37次會議。行政院政委陳時中（左）、農業部長陳駿季（右）25日召開記者會向國人說明防疫進度。（資料照）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟（ASF）疫情，22日公布疑似病例至今（26）日已第5天，今天持續召開「雙記者會」，台中的「中央前進應變所」上午10點記者會由行政院長卓榮泰主持；下午3點半在台北的防檢署召開ASF中央災害應變中心會議，由指揮官暨農業部長陳駿季主持。

    其中，台中梧棲的養豬場為非洲豬瘟案發地，中央與地方在防檢署台中分署成立中央前進應變所，由具獸醫專業的農業部次長杜文珍進駐，今日上午10點召開記者會並由閣揆卓榮泰親自主持，而昨日台中應變所已公布與案例場關聯的40個牧場皆檢驗陰性，目前為止尚無其他縣市發生案例，但仍需在病毒潛伏期內持續觀察，預料今日將持續針對地方疫情持續分析。

    而台北防檢署則由中央開設非洲豬瘟中央災害應變中心，截至昨日已召開第37場會議，已定調5天內擬定調查策略，並要求各縣市政府按時回報資料，共同確認全國防疫進度，並要在今日中午前完成各項豬場訪視與監測目標。而指揮官陳駿季今日下午3點半也將主持記者會，針對全國疫情防範及目標，向國人進行說明。

