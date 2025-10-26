冥冥中註定！ 善願協會化身「清淤超人」 災區遇困難如有神助

善願愛心協會在光復鄉洪災中扮演「清淤超人」，會長郭志祥（左1）與執行長吳倪冬月及志工們集資五百餘萬元，購買36台高壓沖水機，發放慰問金（見圖），讓災民們獲得及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

花蓮光復鄉重災區山河變色，替台灣、國外四千多名弱勢免費喪葬的善願愛心協會會員們也化身「清淤超人」，志工們載運36台工業用高壓沖水機，一度無法救災，但冥冥中若有神助，在行政院協調下，得以讓沖水機持續在災區運轉，快速幫助災民重建家園，更於發放受災戶慰問金時，促成佛祖街兄妹得遇「救母恩人」的熱心女鄰長，善願協會「疾風行動」，也如他們助人喪葬的過程中，常遭遇困難，卻冥冥中如有神助，圓滿完成災區復原。

善願愛心協會成立29年，義務替台灣、國外四千餘名弱勢人士，完成免費公益殮祭，讓亡者尊嚴走完最後一程，甚至替國外家屬義助機票、致贈慰問金、塔位，讓家屬展開新生；會長郭志祥及執行長吳倪冬月等志工們得知花蓮光復災區困境，也亟思如何協助，最後眾人討論出集資購置36台工業用高壓沖洗機，志工們4日起駕駛7輛四驅貨車及貨車載往光復重災區馳援。

請繼續往下閱讀...

但善願10月初到達災區後，原本聯繫的單位卻表示無法協助發放，災民們眼見家園復原利器，卻不能使用，郭志祥等志工們也急於幫助災民，但冥冥中似乎自有安排，恰巧行政院東部聯合服務中心陳姓女官員得知主動關心，郭志祥告知善願希望看見救災沖水機在災區運作，官員回應可協助，志工們邊感謝、一邊整備機器。

不久，官員致電已與災區指揮官協調，隔天起將使用沖水機挨家挨戶協助災民清理家園，志工們士氣一振，抽空深入災區嚴重受災戶發放慰問金，由郭志祥、執行長吳倪冬月等志工，依據警方提供、建議的弱勢熱區每戶發放6000元到22000元的慰問金，

將志工們集資的200萬元，發放給近300戶受災戶；當善願協會志工們到佛祖街、中山路三段、學士街、中學街、武昌街、敦厚路，再擴及阿桃莫村等地，親手發給受災戶慰問金時，眾人感動到落淚，頻頻道謝。

巧合的是，一位對災區熟悉、熱忱的劉姓女鄰長帶善願志工到亟需幫助災民家中關懷、致贈慰問金、加油打氣；到佛祖街慰問一對清理家園的兄妹，聊起水災當天，媽媽騎機車逃命時遭遇大水沖走，被一位好心人救起帶到頂樓獲救，二兄妹最大心願是當面向恩人說句「感謝」。

無獨有偶，劉姓女鄰長想起當時，緩緩道出「這沒什麼啦」，我看到妳媽媽騎機車快被洪水淹過去了，使盡所有力量拉起她，救她到頂樓避難，兄妹哭紅眼睛緊抱救命恩人不斷道謝，也讓善願行善歷程，見證這感動一幕。

隔天一早，善願志工們帶著沖水機到大華村活動中心與海巡署人員、志工團會合，協會志工教導如何操作機器，熟練上手後分刻分組逐戶清理家園，直到下午，協助聯繫的警方來電，36台機器在災區一直持運續運轉，幫助災民快速恢復家園，讓志工們士氣大振，行政院東辦陳姓女官員也來電，非常感謝善願協會協助災區復原，將呈報總統，協會志工都謙稱，這是我們應該做的，善願等志工一直待在災區，到22日告一段落，與中央前進協調所、警方商議後，將21台分配花蓮縣警察局、15分貝配台東縣警察局備用，讓善願協助光復重災區的行善體驗圓滿結束。

善願愛心協會在光復鄉洪災中扮演「清淤超人」，會長郭志祥（左1）與執行長吳倪冬月及志工們集資五百餘萬元，購買36台高壓沖水機，提供災區海巡、軍方、志工們使用，快速重建家園。（記者吳仁捷翻攝）

善願愛心協會在光復鄉洪災中扮演「清淤超人」，會長郭志祥（左1）與執行長吳倪冬月及志工們集資五百餘萬元，購買36台高壓沖水機，發放慰問金（見圖），讓災民們獲得及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

善願愛心協會在光復鄉洪災中扮演「清淤超人」，會長郭志祥（左1）與執行長吳倪冬月及志工們集資五百餘萬元，購買36台高壓沖水機，提供災區海巡、軍方、志工們使用，快速重建家園。（記者吳仁捷翻攝）

善願愛心協會在光復鄉洪災中扮演「清淤超人」，會長郭志祥（左1）與執行長吳倪冬月及志工們集資五百餘萬元，購買36台高壓沖水機，提供災區海巡、軍方、志工們使用，快速重建家園；善願行善體驗營志工們，也參拜土地公為當地祈福。（記者吳仁捷翻攝）

善願愛心協會在光復鄉洪災中扮演「清淤超人」，會長郭志祥（左1）與執行長吳倪冬月及志工們集資五百餘萬元，購買36台高壓沖水機，發放慰問金，幫助災區重建。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法