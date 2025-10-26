為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    阿里山鄒族生命豆季 13對新人共譜傳統婚禮浪漫篇章

    2025/10/26 10:09 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山鄒族生命豆季新人喝交杯酒。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山鄒族生命豆季新人喝交杯酒。（記者蔡宗勳攝）

    為期2天的阿里山鄉鄒族生命豆季系列活動25日在樂野服務區盛大登場，重頭戲鄒族傳統婚禮今年有13對新人參加，由嘉義縣長翁章梁頒發新人佳偶禮金，祝福他們百年好合。阿里山鄉長高瑞芳期許新人效法「生命豆」強韌生命力，繁衍鄒族子孫。

    生命豆季以鄒族傳統思維中象徵生命精神的「生命豆」鵲豆（鄒語，fo′na）意涵，演化為族人婚禮儀式的開端，期許鄒族人效法其生命力，鼓勵年輕人結婚、生育，繁衍子孫，今年參與的小豆豆（新生兒）有17位，參與傳統婚禮的新人13對，新人雖以鄒族為主、還有布農、泰雅、卑南等族共襄盛舉。

    活動由鄒族傳統舞蹈和點燃生命之火揭開序幕，新人接受部落長老傳統儀式祈福，新人們穿越鄒族勇士搭起的長茅陣中，彼此交換定情信物，女方會交付手中的鵲豆種子相互交換信物，共飲同心酒，最終在眾人祝福簇擁下走上紅毯，在愛心拱門下合影留念。

    翁章梁表示，生命豆季邁入第23年，生命豆象徵生命的延續、韌性，更是鄒族部落的精神，有這麼多年輕人能在這裡表演，也表示阿里山的觀光、經濟這幾年都慢慢在好起來，這裡的咖啡、民宿、部落旅遊也都做得非常好，希望大家多多到阿里山、部落來玩。

    翁章梁說，生命豆季累計已有700多對組成家庭，每年的生命豆季滿載著愛與生命力，也充滿鄒族傳統的味道，盼新人如生命豆般生生不息，延續新生命。

    阿里山鄉長高瑞芳（左）為新人證婚。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山鄉長高瑞芳（左）為新人證婚。（記者蔡宗勳攝）

    小豆豆（新生兒）由爸媽抱著參加生命豆季。（記者蔡宗勳攝）

    小豆豆（新生兒）由爸媽抱著參加生命豆季。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣阿里山鄒族生命豆季盛大登場。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣阿里山鄒族生命豆季盛大登場。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播