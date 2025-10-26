阿里山鄒族生命豆季 13對新人共譜傳統婚禮浪漫篇章

阿里山鄒族生命豆季新人喝交杯酒。（記者蔡宗勳攝）

為期2天的阿里山鄉鄒族生命豆季系列活動25日在樂野服務區盛大登場，重頭戲鄒族傳統婚禮今年有13對新人參加，由嘉義縣長翁章梁頒發新人佳偶禮金，祝福他們百年好合。阿里山鄉長高瑞芳期許新人效法「生命豆」強韌生命力，繁衍鄒族子孫。

生命豆季以鄒族傳統思維中象徵生命精神的「生命豆」鵲豆（鄒語，fo′na）意涵，演化為族人婚禮儀式的開端，期許鄒族人效法其生命力，鼓勵年輕人結婚、生育，繁衍子孫，今年參與的小豆豆（新生兒）有17位，參與傳統婚禮的新人13對，新人雖以鄒族為主、還有布農、泰雅、卑南等族共襄盛舉。

活動由鄒族傳統舞蹈和點燃生命之火揭開序幕，新人接受部落長老傳統儀式祈福，新人們穿越鄒族勇士搭起的長茅陣中，彼此交換定情信物，女方會交付手中的鵲豆種子相互交換信物，共飲同心酒，最終在眾人祝福簇擁下走上紅毯，在愛心拱門下合影留念。

翁章梁表示，生命豆季邁入第23年，生命豆象徵生命的延續、韌性，更是鄒族部落的精神，有這麼多年輕人能在這裡表演，也表示阿里山的觀光、經濟這幾年都慢慢在好起來，這裡的咖啡、民宿、部落旅遊也都做得非常好，希望大家多多到阿里山、部落來玩。

翁章梁說，生命豆季累計已有700多對組成家庭，每年的生命豆季滿載著愛與生命力，也充滿鄒族傳統的味道，盼新人如生命豆般生生不息，延續新生命。

阿里山鄉長高瑞芳（左）為新人證婚。（記者蔡宗勳攝）

小豆豆（新生兒）由爸媽抱著參加生命豆季。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣阿里山鄒族生命豆季盛大登場。（記者蔡宗勳攝）

