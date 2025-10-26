為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蔡英文現身同志遊行 愛犬失控急喊「樂樂沒禮貌」全網笑翻

    2025/10/26 10:22 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文帶著愛犬「樂樂」現身同志遊行。（蔡英文辦公室提供）

    第23屆台灣同志遊行昨（25日）順利落幕，今年以「超．連結－跨越標籤，理解差異」為主題，吸引超過13萬人走上街頭，場面盛大。前總統蔡英文也現身敦化南路，帶著兩隻愛犬「鳳梨妹」與「樂樂」現身力挺，沿途不時向遊行民眾揮手，現場尖叫聲與歡呼聲不斷。有趣的是，當一名也在遛狗的外國人上前打招呼時，樂樂突然激動亂叫，讓蔡英文哭笑不得地喊：「樂樂沒禮貌，害我沒面子！」

    蔡英文當天下午現身敦化南路安全島林蔭道，一邊散步遛狗，一邊向遊行民眾揮手致意。隊伍中高舉的彩虹旗與群眾的歡呼聲交織成一片，許多人驚喜喊出「小英總統」，氣氛沸騰。蔡英文則不時停下腳步與支持者互動，親民畫面引來陣陣掌聲。

    臉書粉專「打馬悍將粉絲團」晚間上傳一段影片，畫面中蔡英文抱著樂樂坐在長椅上，與另一名飼主聊天時，樂樂突然情緒高漲、連連吠叫。當對方準備道別離開時，蔡英文無奈地對樂樂說：「你很沒有禮貌，害我沒有面子。」

    這段互動畫面曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言笑翻：「這互動好可愛喔」、「樂樂被小英總統寵壞了」、「唯一敢嗆前總統的狗」、「我們調皮樂樂總是挨小英的罵」、「小英訓斥樂樂的畫面就像媽媽和孩子，抱著的樣子太有愛了」那個無奈的『啊』好好笑，是很多飼主都有的共同語言吼」、「樂樂狗仗總統勢喔」。

