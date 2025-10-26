竹縣首創宗教場所ESG評鑑 峨眉天使教堂、關西乾元宮及竹北大佛寺摘優等獎

新竹縣政府推動宗教場所ESG評鑑計畫，轄內共211間宗教場所參與，財團法人天主教天使教堂基金會獲得優等獎。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府為回應全球發展永續零碳的國際趨勢，創全國先例推動宗教場所ESG評鑑計畫，邀請轄內211間宗教場所參與，最終有17間宗教場所通過初審，經縣府組成評審小組實地訪評後，由峨眉鄉的財團法人天主教天使教堂基金會、關西乾元宮、以及竹北市彌陀山大佛寺獲得優等獎。

縣長楊文科表示，宗教對社會有很大的影響力，在宗教場所實現環境永續、社會責任、組織治理等理念，能帶領民眾重視永續零碳議題。這次推動宗教場所ESG評鑑成果豐富，未來將持續推廣，打造新竹縣永續零碳的美好環境。

民政處表示，感謝各宗教場所及鄉鎮市公所參與評鑑過程，包含計畫推動的講習、準備資料期間的說明會、公所協助初審以及最後實地訪評。透過這次評鑑，讓大家看見新竹縣推廣環境永續、社會責任以及組織治理各項政策已逐步落實於宗教場所平時運作中，更有信心讓新竹縣朝向環境永續、零碳生活方向邁進。

評鑑獎項分為優等獎、甲等獎、單項特色獎、創新獎。評鑑總成績前3名宗教場所，列為優等獎，頒發獎牌及獎勵金5萬元，由上述3間獲得。

甲等獎發給獎牌及獎勵金新台幣2萬元，由竹北市豆子埔惟馨宮、竹東惠昌宮、橫山樂善堂、北埔南昌宮、以及尖石鄉的台灣基督長老教會泰雅爾中會義興教會獲得。

在環境永續、社會責任、組織治理項目中，成績優良的宗教場所列為單項特色獎，發給獎牌及獎勵金2萬元，由新豐順天理玄天宮、竹北天后宮、新豐鳳蓮宮、竹東福龍宮、新竹縣溪南湖口顯聖宮獲得。

結合ESG精神推動創新作為的宗教場所列為創新獎，發給獎牌及獎勵金2萬元，由北埔慈天宮、寶山鄉的新城學租財團新豐宮、橫山九讚頭國王宮、寶山元聖宮獲得。

新竹縣宗教場所ESG評鑑，縣長楊文科（中）頒獎表揚優等獎得主。（新竹縣政府提供）

