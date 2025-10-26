新北市場豬肉攤多歇業 雞肉攤商買氣旺盛

台中市1家養豬場疑似爆發非洲豬瘟感染，全國豬隻禁宰禁運，新北市多數市場豬肉攤商自行歇業。（記者賴筱桐攝）

台中市梧棲區1家養豬場疑似爆發非洲豬瘟，農業部22日宣布全國實施豬隻禁宰禁運5天。新北市傳統市場多數豬肉攤受到影響，沒有生鮮豬肉可賣，只好暫時歇業，少數攤商則是販售庫存冷凍豬肉，但坦言這幾天生意不好；倒是賣燒雞、燒鴨的攤商買氣旺盛，湧現排隊人潮。

記者實地走訪新北市中和區自強市場，多數標榜「三峽黑毛豬肉」、「本地黑豬肉」的生鮮豬肉攤商都自行歇業，尚在營業的1家攤商表示，會到傳統市場的消費者，大部分喜歡買溫體豬肉，這幾天他把庫存的豬肉拿出來賣，許多客人一聽到是冷凍肉，購買意願就降低，所以生意很差，他也是抱著「賣多少、算多少」的心態擺攤，相當無奈。

不過，販賣生鮮雞肉的攤商買氣旺盛，攤商說，可能是受到非洲豬瘟影響，消費者不敢吃豬肉或買不到豬肉，近日上門的顧客明顯增加，業績約提升2成左右。

販賣燒雞、燒鴨的攤商，生意也是「強強滾」，攤位大排長龍，業者剁雞肉的手停不下來，忙得不可開交，有些業者則是一早就售罄，請消費者早點出門購買或事先預訂。

連鎖賣場的豬肉雖然正常供應，但架上品項和數量選擇不多，未爆發搶購潮，消費者信心受挫，買氣低落。

家庭主婦劉太太說，市場上買不太到豬肉，超市或大賣場以冷凍肉品居多，這幾天就先忍耐，改吃雞肉或魚肉代替，希望豬瘟問題趕快解決，不然影響民生很嚴重。

賣燒鴨、燒雞的攤商買氣旺盛，攤位出現排隊人潮。（記者賴筱桐攝）

大賣場的豬肉供應無虞，但是品項和數量選擇不多。（記者賴筱桐攝）

