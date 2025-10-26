為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市場豬肉攤多歇業 雞肉攤商買氣旺盛

    2025/10/26 09:47 記者賴筱桐／新北報導
    台中市1家養豬場疑似爆發非洲豬瘟感染，全國豬隻禁宰禁運，新北市多數市場豬肉攤商自行歇業。（記者賴筱桐攝）

    台中市1家養豬場疑似爆發非洲豬瘟感染，全國豬隻禁宰禁運，新北市多數市場豬肉攤商自行歇業。（記者賴筱桐攝）

    台中市梧棲區1家養豬場疑似爆發非洲豬瘟，農業部22日宣布全國實施豬隻禁宰禁運5天。新北市傳統市場多數豬肉攤受到影響，沒有生鮮豬肉可賣，只好暫時歇業，少數攤商則是販售庫存冷凍豬肉，但坦言這幾天生意不好；倒是賣燒雞、燒鴨的攤商買氣旺盛，湧現排隊人潮。

    記者實地走訪新北市中和區自強市場，多數標榜「三峽黑毛豬肉」、「本地黑豬肉」的生鮮豬肉攤商都自行歇業，尚在營業的1家攤商表示，會到傳統市場的消費者，大部分喜歡買溫體豬肉，這幾天他把庫存的豬肉拿出來賣，許多客人一聽到是冷凍肉，購買意願就降低，所以生意很差，他也是抱著「賣多少、算多少」的心態擺攤，相當無奈。

    不過，販賣生鮮雞肉的攤商買氣旺盛，攤商說，可能是受到非洲豬瘟影響，消費者不敢吃豬肉或買不到豬肉，近日上門的顧客明顯增加，業績約提升2成左右。

    販賣燒雞、燒鴨的攤商，生意也是「強強滾」，攤位大排長龍，業者剁雞肉的手停不下來，忙得不可開交，有些業者則是一早就售罄，請消費者早點出門購買或事先預訂。

    連鎖賣場的豬肉雖然正常供應，但架上品項和數量選擇不多，未爆發搶購潮，消費者信心受挫，買氣低落。

    家庭主婦劉太太說，市場上買不太到豬肉，超市或大賣場以冷凍肉品居多，這幾天就先忍耐，改吃雞肉或魚肉代替，希望豬瘟問題趕快解決，不然影響民生很嚴重。

    賣燒鴨、燒雞的攤商買氣旺盛，攤位出現排隊人潮。（記者賴筱桐攝）

    賣燒鴨、燒雞的攤商買氣旺盛，攤位出現排隊人潮。（記者賴筱桐攝）

    大賣場的豬肉供應無虞，但是品項和數量選擇不多。（記者賴筱桐攝）

    大賣場的豬肉供應無虞，但是品項和數量選擇不多。（記者賴筱桐攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播