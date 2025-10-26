為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    不只尖峰疏運！北捷板南線第6部空間優化列車上線 親子友善區首調整

    2025/10/26 09:52 記者董冠怡／台北報導
    北捷首次調整「親子友善區」，在第3節車廂第4個車門至第4節車廂第1個車門間，各拆除1處3人座椅，擴大嬰兒車放置空間。（圖由北捷提供）

    台北捷運板南線平日通勤尖峰常有人多擁擠上不去，需要多等幾班車的問題，第6部拆除車廂內部分立柱的空間優化列車，現已投入尖峰時段8點至8點半疏運，並首次改裝親子友善區部分空間，優化進出動線，也讓推娃娃車的民眾可有更寬敞的使用及放置空間，將持續蒐集旅客意見及成效。

    北捷先前表示，原有5部空間優化列車，10月底前再增派1部，這部空間優化列車拆除第2至第5節車廂中央立柱，移除部分車門旁座位及屏風，增設車側與座椅扶手，擴大站立空間，加快疏運亞東醫院至龍山寺區段尖峰人潮，車廂擁擠度資訊可至「台北捷運Go」App查詢。

    親子友善區方面，淡水信義線、松山新店線、板南線、中和新蘆線列車自2015年起，陸續於3節車廂第4個車門至第4節車廂第1個車門間，設置親子友善區，月台門上貼有粉紅色標示。北捷說，此次是首度調整親子友善區在第3節車廂第4個車門至第4節車廂第1個車門之間，各拆除1處3人座椅，可放嬰兒車。

