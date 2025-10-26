連江縣府台東取經 文化創生+慢經濟打造馬祖永續城市

連江縣長王忠銘（圖前排右二）、連江縣議長張永江（圖前排右一）等一行人，利用連續假期前往台東取經。（圖為連江縣政府提供）

連江縣長王忠銘偕同連江縣議會議長張永江，率領縣府團隊各局處首長、參議、菁英班成員一行40人，利用連續假假期來台，到台東展開藝文及縣政交流，從藝術美學到城市發展策略，深入瞭解台東如何以文化創生與「慢經濟」理念推動永續城市；王忠銘說，期盼藉由台東取經行程，能對馬祖未來發展啟迪新思維。

縣府團隊昨天前往3月開幕的江賢二藝術園區，王忠銘與財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽及藝術家江賢二面對面交流，江賢二分享創作歷程時表示：「我始終相信藝術可以淨化人心，希望藉由藝術，傳遞台東土地的力量與光的意象。」張永江說，這座園區以融合自然、藝術、建築的設計語彙，讓人感受到藝術與生活的貼近。不僅體現藝術與地方共生的精神，也提供馬祖未來推動馬祖藝文場域活化的珍貴參考。

請繼續往下閱讀...

連江縣府團隊25日下午走訪台東市區的「就藝會」，台東縣政府2017年將台東縣議會舊建築改建，2022年完成，基地名稱「就藝會」延續昔日「舊議會」的發音，象徵將政治討論場域轉化為藝術創作舞台。接著前往北町日式宿舍群參訪，建於1940年，見證了日治時期台東的重要歷史發展。北町共有20棟歷史建築，佔地兩萬多平方公尺，自2012年起在文化部與台東縣政府合作下推動「再造歷史現場」計畫，將住宿、餐飲、展覽、市集於一體的文化共享空間。

行程最後，團隊來到台東縣政府進行縣政交流座談，由台東縣長饒慶鈴主持，台東縣政府分享甫榮獲政府服務獎的經驗，以「慢經濟」為核心發展理念，強調穩健、永續與在地價值共存共榮。王忠銘表示，馬祖與台東同樣擁有豐富的自然資源與深厚人文底蘊，透過標竿學習，不僅吸取經驗，更是學習一種思維，如何讓文化成為發展的核心動力，讓地方在「慢」中穩健前行，在「永續」中創造未來。

連江縣長王忠銘（圖前排中）等縣府團隊，利用連續假期前往台東取經；圖為參訪台東縣議會舊址轉型為藝術與表演場域的「就藝會」。（圖為連江縣政府提供）

連江縣長王忠銘（中）、連江縣議長張永江（左一）等一行人，利用連續假期前往台東取經。（圖為連江縣政府提供）」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法