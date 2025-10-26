為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    陰雨還要再4天！ 專家曝北台有望重見陽光時間點

    2025/10/26 09:33 即時新聞／綜合報導
    北台灣、東台灣持續受東北季風影響，週三前普遍為陰或多雲天氣，並易有短暫陣雨機會。（資料照）

    今日至週三（26-29日）台灣附近持續受東北季風影響，預測迎風面的北部至東部普遍為陰或多雲天氣，並易有短暫陣雨機會，氣溫持續偏涼約21至25度，外出請攜帶雨具並留意沿海強陣風。

    天氣風險公司分析師林孝儒指出，北台灣、東台灣持續受東北季風影響，週三前普遍為陰或多雲天氣，並易有短暫陣雨機會，氣溫約21至25度；而背風面的中南部，可維持晴時多雲天氣，午後山區局部短暫陣雨機會，氣溫約22至31度，早晚較涼、日夜溫差大，請適時添衣。

    預估週四、週五（30-31日）台灣附近的東北季風將有減弱並轉高壓迴流偏東風的趨勢，屆時迎風北部至東部天氣就有好轉機會，為多雲或有陽光露臉天氣，氣溫也將回升2至3度左右，東部仍有地形短暫陣雨機會，不過降雨範圍及影響程度相對之下又再減緩更多了。中南部則持續維持晴時多雲天氣。

    週末預測再有一波東北季風南下，迎風北部至東部將再度轉陰雨且氣溫下滑，初步估計北部至東北部低溫有機會降至18-20度左右，中南部多晴到多雲、日夜溫差大。提醒民眾季節交替建議隨身備雨具與薄外套，避免感冒著涼，敏感族群也要留意呼吸道與過敏症狀。

