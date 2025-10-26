為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市沙鹿「萬聖夜總會」昨晚開張 萬人齊歡

    2025/10/26 09:40 記者歐素美／台中報導
    沙鹿區「萬聖夜總會」昨晚在南勢溪公園舉行，吸引逾1萬民眾參加。（圖由民眾提供）

    沙鹿區「萬聖夜總會」昨晚在南勢溪公園舉行，吸引逾1萬民眾參加。（圖由民眾提供）

    台中市沙鹿區「萬聖夜總會」昨晚在南勢溪公園舉行，吸引逾1萬民眾參加，現場燈光絢麗、人潮熱鬧非凡。活動由南勢里、北勢里辦公室及三鹿里保安宮、港洲營造公司共同主辦，由藝人徐乃麟主持，以幽默逗趣的方式帶動現場氣氛，讓宣導活動熱鬧滾滾、笑聲不斷；清水警分局明秀派出所也配合，在場疏導交通及週邊巡邏，維護民眾生命財產安全。

    明秀派出所所長楊勝傑，並利用機會上台手持防詐標語，進行反詐宣導，楊勝傑特別提醒民眾慎防「普發1萬元補助」詐騙，切勿點擊陌生連結或隨意提供個資，以免受騙上當，並進一步介紹投資、網購與假交友等常見詐騙模式，提醒民眾若發現親友正接獲不明電話和網路連結，提及投資匯款時，大家雞婆一點，適時在旁大聲提醒「你是不是被詐騙」，呼籲大家提高警覺、全民防詐。

    主辦單位在現場並特別安排「反詐、識詐與交通安全有獎徵答」，由徐乃麟以生動風趣的互動問答帶領民眾搶答，氣氛嗨到最高點，讓宣導在歡笑中達到最佳宣導效果。

    立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏兄妹，各里里長及地方仕紳等昨晚也出席共襄盛舉。明秀派出所所長楊勝傑表示，將持續結合社區活動，以寓教於樂的方式加強防詐與交通安全觀念，期盼警民合作共同守護生命財產安全，打造友善宜居的生活環境。

    沙鹿區「萬聖夜總會」由南勢里、北勢里辦公室及三鹿里保安宮、港洲營造公司共同主辦，邀請藝人徐乃麟主持。（圖由民眾提供）

    沙鹿區「萬聖夜總會」由南勢里、北勢里辦公室及三鹿里保安宮、港洲營造公司共同主辦，邀請藝人徐乃麟主持。（圖由民眾提供）

